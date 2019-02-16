Успехи восточных производителей в частности – в области электроники дают нам возможность за недорого превратить слегка устаревший автомобиль в более современный. Мы знаем, как сделать своими руками интеллектуальную кнопку "Двигатель Старт/Стоп", заменяющую ключ зажигания.

Как многие могут догадаться, одной только кнопки для замены замка зажигания мало. Ведь ключ, который она тоже заменяет собой, имеет несколько положений, а кроме того, служит противоугонным устройством. На популярных сайтах – торговых площадках недавно появились комплекты электронных устройств, установка которых на автомобиль должна обеспечить его такой же кнопкой Engine start/stop, как на многих современных моделях. То есть которая помимо прочего повышает комфортность пользования автомобилем.

Самой кнопки для оснащения машины полноценным кнопочным запуском двигателя мало – нужна еще электронная схема, которая сделать пользование действительно удобным

Cразу скажем, что цена на девайс вполне приемлемая ($18 – 25), а производитель сделал много для того, чтобы установить комплект можно было своими руками, не неся расходы на услуги профессионального электрика. Немаловажно также то, что монтаж девайса не есть необратимым – то есть при нужде его можно заменить обратно на родной замок зажигания легко и без серьезных последствий для машины.

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Интенесно, что некоторые автовладельцы уже используют такие комплекты взамен вышедшего из строя замка зажигания – при причине более доступной цены.

Что в комплекте

В набор для оснащения автомобиля кнопкой «Engine start/stop» входит собственно кнопка, модуль управления, ключ-трансподер (2 шт.) с встраиваемой антенной и провода с разъемами.

В недорогой комплект для самостоятельной установки кнопки «Engine start/stop» вместо замка зажигания входит все необходимое, включая проводку.

Кнопку предлагается вставить на место замка зажигания или врезать в пластик торпедо в удобном месте. В нее встроено два вида LED-подсветки: синяя кольцевая и оранжевая. Когда какая активируется, в описании на сайте не указывается. Способ крепления допускает определенные отклонения в диаметре посадочного отверстия, за счет перекрытия огрехов декоративным кольцом.

Модуль с электроникой можно установить в любом месте под торпедо, куда дотянутся жгуты проводов, которые, собственно, никто не мешает удлинить. По утверждению производителя, силовыми цепями блок управляет через 20-амперные реле, чего вполне достаточно для коммутации систем зажигания и топливоподачи.

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Трансподер – заменитель ключа представляет собой безконтактную пассивную метку типа RFIT (Radio-frequency identification) технологии радиочастотного распознавания. Внутри брелока, подобного тому, которыми мы открываем подъезды многоэтажек – антенна и программируемый микрочип. Степень секретности и противостояние «хакерским» атакам у этой системы достаточно высокая – во всяком случае, не ниже, чем у классического ключа зажигания.

Стальной ключ зажигания китайские тюнеры предлагают заменить трансподером – меткой RFIT, не самой хитрой, но волне надежной системой.

Антенна-считыватель сигнала трансподера размещается в автомобиле так, чтобы к ней можно было легко и малозаметно поднести этот самый трансподер.

Провода снабжены несложными стандартными разъемами, что дает возможность при необходимости удлинить или сократить их. Хомутов и иных фиксаторов, препятствующих ненужной свободе жгутов во время движения машины, в комплекте не наблюдается. Для правильного подключения проводов к проводке автомобиля прилагается довольно толковая схема-инфографика. В принципе, все необходимые провода в стандартном жгуте замка зажигания автомобиля имеются, разве что на некоторых моделях может понадобиться дополнительно подвести провод от выключателя стоп-сигнала.

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Как она работает

Итак, у вас в машине вместо замка зажигания установлена кнопка «Engine start/stop». Вы подходите к запаркованному авто, отключаете известным вам способом вашу прежнюю охранную систему (ее наличие никак не конфликтует с рассматриваемым нами сегодня девайсом), садитесь в салон.

Вместо того, чтобы вставить ключ в замок зажигания, вы подносите трансподер к известному вам месту, где установлена антенна считывателя (это может быть любая неметаллическая деталь отделки). В инструкции к большинству таких устройств утверждается, что касание необязательно, достаточно расстояния в 2 – 5 см. Короткий звуковой сигнал подтвердит, что электроника вас узнала – то есть считайте, что ключ зажигания в замке. Теперь, чтобы включить зажигание, нужно нажать кнопку «Engine start/stop» - приборы оживут, лампы на панели засветятся, можно включить радио, открыть окна, люк и т.п. Чтобы завести двигатель, нужно перед нажатием заветной кнопки нажать педаль тормоза. Повторное нажатие кнопки выключает зажигание – приборы и лампы тухнут, двигатель останавливается.

Как правило, производители комплектов для “электронного” тюнинга предусматривают возможность проведения апгрейда своими руками.

Полезная возможность: после выключения зажигания система еще 35 секунд “держит ключ в замке” – не становится на охрану, то есть в этот период вы можете, не поднося трансподер к считывателю, снова завести двигатель или включить зажигание.

Установка кнопки Engine start/stop своми руками: