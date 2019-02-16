Успіхи східних виробників в області електроніки дають нам можливість за недорого перетворити трохи застарілий автомобіль в більш сучасний. Ми знаємо, як зробити своїми руками інтелектуальну кнопку "Двигун Старт/Стоп", що замінює ключ запалювання.

Як багато хто може здогадатися, однієї тільки кнопки для заміни замка запалювання мало. Адже ключ, який вона теж замінює собою, має кілька положень, а крім того, служить протиугінним пристроєм. На популярних китайських сайтах – торгових майданчиках нещодавно з'явилися комплекти електронних пристроїв, установка яких на автомобіль повинна забезпечити його такою ж кнопкою Engine start/stop, як на багатьох сучасних моделях. Вона суттєво підвищує комфортність користування автомобілем.

Лише кнопки для оснащення машини повноцінним кнопковим запуском двигуна мало – потрібна ще електронна схема, щоб зробити користування дійсно зручним

Відразу скажемо, що ціна на девайс цілком прийнятна ($18 – 25), а виробник зробив багато для того, щоб встановити комплект можна було своїми руками, без витрат на послуги професійного електрика. Важливо також те, що монтаж девайса не є незворотнім, тобто при потребі його можна замінити назад на рідний замок запалювання легко і без серйозних наслідків для машини.

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Цікаво, що деякі автовласники використовують такі комплекти замість замка запалювання, що вийшов з ладу – завдяки більш доступній ціни кнопки.

Що в комплекті

В набір для оснащення автомобіля кнопкою “Engine start/stop” входить власне кнопка, модуль керування, ключ-трансподер (2 шт.), датчик-зчитувач з вбудованою антеною і проводи з роз'ємами.

В недорогий комплект для самостійної установки кнопки “Engine start/stop” замість замка запалювання входить все необхідне, включаючи проводку.

Кнопку пропонується вставити на місце замка запалювання або врізати в пластик торпедо в зручному місці. У неї вбудовано два види LED-підсвічування: синє кільцеве і помаранчеве. В яких випадках які активуються, в описі на сайті не вказується. Спосіб кріплення допускає певні відхилення в діаметрі посадочного отвору, за рахунок перекриття огріхів декоративним кільцем.

Модуль з електронікою можна встановити в будь-якому місці під торпедою, куди дотягнуться джгути проводів, які, власне, ніхто не заважає подовжити. За твердженням виробника, силовими ланцюгами блок управляє через 20-амперні реле, чого цілком достатньо для комутації систем запалювання та подачі палива.

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Трансподер – замінник ключа являє собою безконтактну пасивну мітку типу RFIT (Radio-frequency identification) технології радіочастотного розпізнавання. Всередині брелока, подібного до того, якими ми відкриваємо під'їзди багатоповерхівок – антена і програмований мікрочіп. Ступінь секретності і протистояння “хакерським” атакам у цієї системи досить висока - у всякому разі, не нижче, ніж у класичного ключа запалювання.

Сталевий ключ запалювання китайські тюнери пропонують замінити трансподером – міткою RFIT, не хитрою, але досить надійною системою.

Антена-зчитувач сигналу трансподера розміщується в автомобілі так, щоб до неї можна було легко і малопомітно піднести цей самий трансподер.

Дроти забезпечені нескладними стандартними роз'ємами, що дає можливість за необхідності подовжити або скоротити їх. Хомутів та інших фіксаторів, що перешкоджають непотрібній свободі джгутів під час руху машини, в комплекті не спостерігається. Для правильного підключення проводів до проводки автомобіля додається досить розумна схема-інфографіка. В принципі, всі необхідні дроти в стандартному джгуті від замку запалювання автомобіля є, хіба що на деяких моделях може знадобитися додатково підвести дріт від вимикача стоп-сигналу.

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Як вона працює

Отже, у вас в машині замість замка запалювання встановлена кнопка “Engine start/stop”. Ви підходите до запаркованого авто, відключаєте відомим вам способом вашу колишню охоронну систему (її наявність ніяк не конфліктує з розглянутим нами сьогодні девайсом), сідаєте у салон.

Замість того, щоб вставити ключ в замок запалювання, ви підносите трансподер до відомого вам місця, де встановлена антена зчитувача (це може бути будь-яка неметалічна деталь оздоблення). В інструкції до більшості таких пристроїв стверджується, що дотик необов'язковий, досить відстані в 2-5 см.

Короткий звуковий сигнал підтвердить, що електроніка вас впізнала – тобто вважайте, що ключ запалювання в замку. Тепер, щоб включити запалювання, потрібно натиснути кнопку "Engine start / stop" - прилади оживуть, лампи на панелі засвітяться, можна включити радіо, відкрити вікна, люк і т.п. Щоб завести двигун, потрібно перед натисканням заповітної кнопки натиснути педаль гальма. Повторне натискання кнопки вимикає запалювання – прилади і лампи гаснуть, двигун зупиняється.

Як правило, виробники комплектів для "електронного" тюнінгу передбачають можливість проведення апгрейда своїми руками.

Корисна можливість: після вимикання запалювання система ще 35 секунд "тримає ключ у замку" – не стає на охорону, тобто в цей період ви можете, не підносячи трансподер до зчитувача, знову завести двигун або включити запалювання.

Встановка кнопки Engine start/stop своїми руками: