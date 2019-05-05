Прикро, проте таке буває: акумулятор, який ви бережете як зіницю ока, сам собою розряджається за кілька ночей. Але ж часто питання можна вирішити своїми силами, без допомоги високооплачуваного професійного електрика.

Так званий витік струму в деяких випадках діагностується лише в умовах майстерні. Але частіше причина хронічної розрядки автомобільного акумулятора під час стоянки виявляється набагато меншими зусиллями. Тому спочатку спробуйте розібратися з проблемою своїми силами, і тільки якщо питання не вирішиться, запасайтеся часом і коштами для візиту до професійного електрика.

Перш ніж шукати шляхи витоку струму в машині потрібно переконатися, що АКБ повністю справна і що вона заряджається при роботі двигуна.

Але для початку давайте домовимося, що причина не в самому акумуляторі, тобто що він абсолютно справний. Для цього залиште його в стані спокою зі знятою клемою – якщо за ті ж кілька днів він не розрядиться сам собою, значить, проблему потрібно шукати в автомобілі.

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А якщо навіть з відключеними клемами (клемою) АКБ сяде до напруги нижче 12,0 – 12,3 вольт, значить батарея вже настільки стара, що її пластини вкрилися шаром сульфату або обсипалися. Такий акумулятор доведеться викинути.

Як перевірити, де витік струму

Отже, переконавшись, що сама АКБ в порядку, починаємо придивлятися до машини.

- Освітлення салону. Перевірте, чи всі лампи вимикаються після того, як ви закрили всі двері, кришку багажника і капот. Нагадуємо, що плафони освітлення можуть бути в салоні (від одного до трьох-чотирьох) і багажнику, рідше - в бардачку, і зовсім рідко - під капотом. Якщо несправний бодай один з керуючих цими лампами кінцевих вимикачів, світло буде горіти навіть під час вашої відсутності - і посадить батарею за кілька днів.

Невимкнене світло в салоні або багажнику - найпоширеніша причина таємничого витоку енергії з акумулятора.

- Щось міняли? Згадайте, коли почалася проблема з нічної розрядкою АКБ. Чи не встановлювали ви якесь додаткове обладнання, чи не зверталися на СТО з якоюсь іншою проблемою електрики або електроніки? Якщо щось подібне було, майте на увазі: майстер-інсталятор або ремонтник СТО міг щось підключити неправильно, так, що якийсь пристрій на борту споживає струм навіть коли машина залишена на парковці.

У деяких моделей розетки в салоні і багажнику завжди залишаються підключеними до бортової мережі, що може привести до розрядки АКБ.

- Перевірте всі розетки в автомобілі - в підлокітниках, в задній частині салону, в багажнику. Можливо, ваші пасажири залишили включеним в гніздо якоїсь споживач, який потроху “смокче” енергію під час вашої відсутності - “зарядку” телефону або навігатора, плеєр, ліхтарик. Цей варіант стосується тільки тих машин, у яких розетки прикурювача залишаються під напругою за відсутності ключа в замку запалювання.

При безграмотному підключенні додаткових гаджетів вони можуть споживати енергію і в положенні замку запалювання "Все вимкнено".

- Вивчіть поведінку магнітоли. Деякі недорогі головні пристрої аудіосистеми споживають помітний струм (годинник, індикатори на екрані, осередки пам'яті) навіть у вимкненому стані, а повністю відключаються лише при відстебнутій лицьовій панелі.

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Після інсталяції головного пристрою аудіосистеми варто перевірити, в яких режимах вона відключається повністю.

- Тип батареї. Переконайтеся, що на вашій машині стоїть акумуляторна батарея тієї ємності і типу, що рекомендовані автовиробником. У сучасних машин може бути кілька штатних систем, які споживають струм і в “стані спокою” - наприклад, ультразвуковий випромінювач, який відлякує гризунів, або охоронна система. Якщо на таку машину встановлено акумулятор меншої ємності, то йому може не вистачити запасу енергії для роботи цих систем під час тривалого перебування машини на парковці.

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Майте на увазі, що для автомобільного акумулятора шкідливо довго перебувати в розрядженому стані – це істотно скорочує його ресурс. Тому якщо після тривалої стоянки ви помічаєте ознаки посадженої батареї (млява прокрутка стартером, тьмяне світло ламп, їх потьмарення при включенні інших потужних споживачів), не відкладайте з'ясування причин - навіть якщо двигун щоразу вдається завести і поїздку не доводиться скасовувати. Може статися, це не надовго.

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