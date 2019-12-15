Картина досить поширена: замерзлий на морозі акумулятор відмовляється крутити стартер, але є інша машина, від батареї якої можна прикурити. Як зробити це правильно, щоб не нашкодити ні собі, ні донору?

Зазвичай експерти описують порядок прикурювання по пунктах, з масою подробиць і застережень – і при цьому нерідко радять протилежні за суттю речі. Але насправді ніякого чаклунства тут немає, йдеться про елементарні поняття зі шкільного курсу фізики.



Для запуску в мороз підійде не кожен кабель. В ідеалі перетин мідної жили має бути 25 – 35 мм2, а затиски-крокодили – з великою площею контакту.

Головне – розуміти суть питання: вам потрібно за допомогою двох проводів з'єднати пару клем одного акумулятора з парою клем іншого. При цьому всі ризики зводяться до одного – кожен з чотирьох кінців проводів повинен бути надійно з'єднаний виключно з певною клемою і ні в якому разі не торкатися чогось іншого.

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Порядок прикурювання

1. Переконайтеся, що проблема саме в акумуляторі, що він сів або втратив здатність віддавати великий струм (через коротке замикання в банці, сульфатації або осипання активної маси з пластин). Якщо у перші кілька спроб стартер активно крутив двигун, але він не запустився, то швидше за все винен саме двигун. В такому випадку прикурювати сенсу немає, і друга АКБ буде також безрезультатно посаджена.

2. Не допускаючи торкання зажимами чого-небудь іншого, з'єднайте червоним кабелем-прикурювачем плюсові клеми обох батарей. Запалювання на обох машинах має бути вимкнене.

Машині з великим пробігом рекомендується додатковий вольтметр в салоні. При працюючому двигуні на ньому має бути не менше 14,0 – 14,5 В, а через 10-12 годин після зупинки мотору – не менше 12,5 В.

3. Таким же чином з'єднайте другим кабелем – чорним або синім – мінусові клеми обох батарей. В останню чергу постарайтеся підключити мінусову клему до автомобіля, що не схотів заводитись. Іскра, яка швидше за все проскочить у вас під рукою в цей момент, не повинна вас злякати. Для просунутих юзерів скажемо, що трохи полегшить запуск підключення мінусового кабеля не до АКБ авто, яке відмовило, а безпосередньо до металевої частини його двигуна. Але це повинна бути саме надійно закріплена масивна деталь, а не кришка або частина навісного обладнання.

4. На кілька хвилин залиште з'єднані батареї в стані спокою, не вмикайте стартер. Акумулятор, який сів, таким чином трохи підзарядиться і при запуску струм, що йде по кабелю і клемах, буде меншим.

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5. На автомобілі-донорі запалювання має бути вимкнене – так безпечніше для його електронних систем. В ідеалі було б взагалі відключити акумулятор від автомобіля, скинувши хоча б одну “рідну” клему, але для багатьох сучасних моделей це робити не рекомендується.

6. Запускайте двигун на машині, що вередує. Якщо стартер впевнено крутить колінвал, однак з другої-третьої спроби мотор не завівся, можете не продовжувати: потрібно шукати проблему в двигуні і поберегти акумулятор донора.

7. Коли двигун запуститься, дайте йому попрацювати двійко хвилин для прогріву.

8. З дотриманням тих же запобіжних заходів відключайте мінусовий провід від однієї і від другої АКБ.

9. Точно так само відключайте плюсовий провід від обох батарей. Уникайте багаторазового іскріння, знімайте затискачі рішуче.

Після глибокого розряду акумулятор слід на 100% зарядити від стаціонарного пристрою – навіть якщо він вже дозволяє запускати двигун.

При першій же можливості зарядіть батарею від стаціонарного зарядного пристрою, тому що повноцінної зарядки від бортового генератора повністю посаджений акумулятор не отримує.

Рекомендація Авто24

Прикурювання від чужого автомобіля – процедура дуже неоднозначна. Гарантований успіх очікує тільки власників нескладних автомобілів старих поколінь і небагатьох сучасних бюджетників. А власники машин зі складною бортовою електронікою ризикують (хоч ризик і невеликий) отримати якісь проблеми у вигляді помилок в блоках управління через піки та складні перехідні процеси в ланцюгах. Причому сказане стосується як постраждалого автомобіля, так і автомобіля-донора, який дає прикурити. Тому, якщо у вас дорога машина з безліччю електронних систем, і вас просять прикурити, добре подумайте. Можливо, варто допомогти побратиму-водієві по-іншому – наприклад, запропонуйте відвезти його АКБ на підзарядку або викличте йому мобільну бригаду техдопомоги.

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