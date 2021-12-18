Відчуття невпевненості перед кожною поїздкою відомо усім, хто експлуатував колись добряче підтоптаний автомобіль: а раптом машина у дорозі зламається? Взимку вразливим автомобілістам їздити ще страшніше: вимушена зупинка на морозі може бути небезпечною для здоров’я екіпажу. Але є рецепт підвищення надійності.

В будь-якому автомобілі є лише чотири системи, від яких залежить можливість автомобіля рухатися власним ходом. Точкова увага власника до кількох найслабкіших у плані надійності вузлів допоможе підвищити безвідмовність автомобіля. Розберемося з ними подетально.

Якщо машина ламається в дорозі взимку, водій отримує додаткові клопоти; наприклад, буксирувати несправну машину по снігу важко, а в ожеледь – неможливо

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Система запалювання

Іскра на свічках запалювання бензинових двигунів має властивість зникати у найбільш незручний момент. Щоб цього не сталося, слідкуйте, по перше, за станом роз’ємів проводки і запобіжників, по-друге, за цілісністю дротів, які йдуть до свічок та котушки (або котушок – за кількістю циліндрів.), і по третє – вчасно міняйте свічки, хоча одночасно декілька відмовляють нечасто. Передбачити поламку електронного блоку керування двигуном або розподільника (трамбльора) майже неможливо, тож для максимальної впевненості бажано мати при собі запасні компоненти – нехай не нові, але завідомо справні.

Часто по зовнішньому вигляду колодок роз’єма не можна зрозуміти стан його контактів. Але певні ознаки проблем є: бруд зовні, патьоки води та окисли

Паливна система

Що в бензинового, що в дизельного двигуна паливна система не любить, коли в баку накопичується вода. В морозну погоду краплини вологи замерзають, причому трапляється це в трубопроводах, через що двигун залишається без пального, тому глухне. Запобігти цьому можна, заливши на початку зими у бак спеціальну присадку, яка поглинає воду і “допомагає” їй згоріти у циліндрах. Але і за плюсової температури старі паливопроводи можуть підвести - банально протекти через корозію та пересихання ущільнювачів, Також може “зупинити” автомобіль зношена паливна помпа – через остаточну втрату ефективності. Тому напередодні морозів дуже корисно буде показати машину майстрам, які оглянуть трубки та перевірять тиск помпи.

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Система охолодження

Коли двигун почне перегріватись, машина відразу не зупиниться. Але якщо цю загрозу прогавити, двигун заклинить і автомобіль зупиниться, причому надовго, якщо не назавжди.

Найпоширеніша причина – втрата охолоджуючої рідини через пориви гумових шлангів та зруйновані пластикові або алюмінієві патрубки. Іноді може відкритися протікання радіатора, але найчастіше це трапляється не раптово – спочатку на радіаторі з’являються плями, що швидко висихають. На автомобілі віком понад 10 років стан цих деталей потрібно контролювати регулярно.

Шланги системи охолодження мають властивість старіти й тріскатися. Найкраще всього замінити їх превентивно, не чекаючи негараздів у дорозі

Ще одна причина перегріву – відмова датчика, що вмикає електровентилятор радіатора. Про несправність цього датчика водій часто знає, але й надалі експлуатує машину, сподіваючись, що взимку, та ще й на заміській трасі вентилятор йому не знадобиться. Але двигун може швидко нагрітися до критичної температури, наприклад, під час руху глибоким снігом або при буксуванні. Тож восени важливо замінити датчик новим або на крайній випадок продублювати його тумблером для примусового увімкнення вентилятора з салону.

Пластикові деталі системи охолодження руйнуються з віком. Передбачити цей момент важко, тому в ідеалі було б замінити їх завчасно

Трансмісія

Щоб трансмісія підвела настільки серйозно, що машина не може їхати, вона має бути дуже зношена – тільки тоді може зламатися зчеплення, шарнір кардану або ШРКШ (шрус). У коробці передач при поламці зазвичай залишається можливість їхати бодай на одній-двох передачах. Настільки серйозні відмови попереджають про себе заздалегідь (стуком, ривками в момент рушання, складнощами з перемиканням тощо). Тож достатньо не ігнорувати цих “дзвіночків”.

Одна з причин виходу з ладу трансмісії у дорозі – втрата оливи з картера агрегатів. Водій старої машини має бути в курсі стану усіх потенційно вразливих місць

До речі, слідкувати за станом трансмісії треба ще й тому, що через руйнацію її деталей автомобіль може зазнати аварії. Окремо треба нагялядати за гідроприводом зчеплення, через розгерметизацію якого машина теж може втратити хід. Якщо рідину у бачок доводиться час від часу доливати, значить, незабаром привід вийде з ладу, а в холодну погоду це може статися ще швидше.

Рекомендація Авто24

Зрозуміло, що привести до ладу одночасно усі вищезгадані вузли буде непросто – і з точки зору фінансів, і з точки зору часу, та і суто технічно. Тому радимо навіть на старому автомобілі підтримувати найбільш відповідальні системи у справному стані постійно, без прив’язки до сезону. Треба розуміти, що усунення поламки просто у дорозі (або евакуація автомобіля на СТО) зазвичай обходиться дорожче планового ремонту в стаціонарних умовах.

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