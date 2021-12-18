Чувство неуверенности перед каждой поездкой известно всем, кто эксплуатировал когда-то изрядно потрепанный автомобиль: а вдруг машина в пути сломается? Зимой мнительным автомобилистам ездить еще страшнее: вынужденная остановка на морозе может быть опасна для здоровья экипажа. Но есть рецепт повышения надежности.

В любом автомобиле есть всего четыре системы, от которых зависит возможность автомобиля двигаться собственным ходом. Точечное внимание владельца к нескольким наиболее слабым в плане надежности узлам поможет повысить безотказность автомобиля. Разберемся с ними подробно.

Если машина ломается в дороге зимой, водитель получает дополнительные хлопоты; например, буксировать неисправную машину по снегу трудно, а в гололед – невозможно

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Система зажигания

Искра на свечах зажигания бензиновых двигателей имеет свойство исчезать в самый неудобный момент. Чтобы этого не произошло, следите, во первых, за состоянием разъемов проводки и предохранителей, во-вторых, за целостностью проводов, идущих к свечам и катушкам (или катушек – по количеству цилиндров). И наконец, вовремя меняйте свечи, хотя одновременно несколько отказывают нечасто. Предугадать поломку электронного блока управления двигателем или распределителя (трамблера) почти невозможно, так что для максимальной уверенности желательно иметь при себе запасные компоненты – пусть не новые, но заведомо исправные.

Часто по внешнему виду колодок разъема нельзя понять состояние его контактов. Но определенные признаки проблем есть: грязь снаружи, потеки воды и окислы

Топливная система

Что у бензинового, что у дизельного двигателя топливная система не любит, когда в баке скапливается вода. В морозную погоду капли влаги замерзают, причем случается это в трубопроводах, из-за чего двигатель остается без топлива и глохнет. Предотвратить это можно, залив в начале зимы в бак специальную присадку, которая поглощает воду и помогает ей сгореть в цилиндрах. Но и при плюсовой температуре старые топливопроводы могут подвести – банально протечь из-за коррозии и пересыхания уплотнителей. Также может "остановить" автомобиль изношенный топливный насос – из-за окончательной потери эффективности. Поэтому в преддверии морозов очень полезно будет показать машину мастерам, которые осмотрят трубки и проверят давление насоса.

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Система охлаждения

Когда двигатель начнет перегреваться, машина сразу не остановится. Но если эту угрозу упустить, двигатель заклинит и автомобиль таки встанет, причем надолго, если не навсегда. Самая распространенная причина – потеря охлаждающей жидкости из-за разрывов резиновых шлангов и разрушенных пластиковых или алюминиевых патрубков. Иногда может открыться протекание радиатора, но чаще всего это случается не внезапно – сначала на радиаторе появляются быстро высыхающие пятна. На автомобиле старше 10 лет состояние этих деталей нужно контролировать регулярно.

Шланги системы охлаждения имеют свойство стареть и трескаться. Лучше всего заменить их превентивно, не дожидаясь неприятностей в дороге

Еще одна причина перегрева – отказ датчика, включающего электровентилятор радиатора. О неисправности этого датчика водитель часто знает, но продолжает эксплуатировать машину, надеясь, что зимой, да еще и на загородной трассе, вентилятор ему не понадобится. Но двигатель может быстро нагреться до критической температуры, например во время движения по глубокому снегу или при буксовании. Так что осенью важно заменить датчик новым или на крайний случай продублировать его тумблером для принудительного включения вентилятора из салона.

Пластиковые детали системы охлаждения разрушаются от возраста. Предугадать этот момент трудно, поэтому в идеале было бы заменить их заблаговремено

Трансмиссия

Чтобы трансмиссия подвела настолько серьезно, что машина не сможет ехать, она должна быть крайне изношена – только тогда может сломаться сцепление, шарнир кардана или ШРУСа. В коробке передач при поломке обычно остается возможность ехать хотя бы на одной-двух передачах. Столь серьезные отказы предупреждают о себе заранее (стуком, рывками в момент трогания, сложностями с переключением и т.п.). Поэтому достаточно не игнорировать эти "звоночки".

Одна из причин выхода из строя трансмиссии в пути – потеря масла из агрегатов. Водитель старой машины должен быть в курсе состояния всех потенциально уязвимых мест

Кстати, следить за состоянием трансмиссии нужно еще и потому, что из-за разрушения ее деталей автомобиль может попасть в аварию. Отдельно следует следить за гидроприводом сцепления, из-за разгерметизации которого машина тоже может потерять ход. Если жидкость в бачок приходится время от времени доливать, значит, в скором времени привод выйдет из строя, а в холодную погоду это может произойти еще быстрее.

Рекомендация Авто24

Понятно, что привести в порядок одновременно все вышеперечисленные узлы будет непросто – и с точки зрения финансов, и с точки зрения времени, и чисто технически. Поэтому рекомендуем даже на старом автомобиле поддерживать наиболее ответственные системы в исправном состоянии постоянно, без привязки к сезону. Надо понимать, что устранение поломки прямо в пути (или эвакуация автомобиля на СТО) обычно обходится дороже планового ремонта в стационарных условиях.

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