Последний шанс запустить промерзший двигатель, когда посаженный аккумулятор отказывается питать стартер – протянуть два толстых провода от батареи другой машины. Но очень часто этот спасительный вариант не дает желаемого результата.
Пусковой кабель на первый взгляд – гаджет максимально простой. Но он относится к области электричества, в которой не все качества и характеристики понятны по внешним признакам. Поэтому для начала двумя предложениями объясним техническую сущность проводов для прикуривания.
Пусковым кабелем соединяют плюсовые клеммы батарей беспомощной машины и машины-донора и "минус" донора с "массой" двигателя реципиента
Задача этого кабеля – передать ток от чужого аккумулятора к вашему стартеру. Ток этот достаточно большой: порядка 200 – 300 ампер, в зависимости от объема двигателя, температуры и качества масла в картере. При таком ампераже большое значение приобретает электрическое сопротивление кабеля: если он будет слишком большим, тока от автомобиля-донора не хватит для проворачивания стартера.
Читайте также: Как правильно "прикурить" авто, если сел аккумулятор
Сопротивление создает медная жила проводов, но основные потери происходят в точках соединения провода с зажимами-”крокодилами” и в местах, где они контактируют с клеммами аккумуляторов. Там, где будет плохой контакт, произойдет нагрев, большое падение напряжения (2 – 5 вольт), и стартеру так же будет не хватать энергии, как и от вашего посаженного аккумулятора.
Правильный пусковой кабель: прочные литые “крокодилы” с тугими пружинами, подключенные к обеим “челюстям” провода, и резиновая изоляция, которая не осыпается на морозе
Итак, при покупке пускового кабеля обратите внимание на такие детали:
- Общий диаметр медной жилы кабеля должен быть не менее 4,5 – 5 мм (полезная площадь сечения желательна в пределах 12 – 35 мм2 в зависимости от объема двигателя). Обращайте внимание именно на диаметр меди, а не на общую толщину провода вместе с изоляцией.
- Зажимы-”крокодилы” должны быть крепкими, с тугими пружинами, а главное – с достаточно большой контактной поверхностью: чтобы падение напряжения в местах подключения к клеммам АКБ было меньшим.
Штампованные зажимы не настолько хороши, но главное, чтобы они были сделаны из достаточно толстого металла
- Кабель в зажимах должен быть зафиксирован прочно и с большой площадью контакта с металлом “крокодила”. Желательно, чтобы медный провод был соединен с обеими “челюстями” зажима – по той же причине, что и в предыдущем пункте.
- Не пытайтесь купить слишком длинный кабель – в нем будут большие потери на сопротивление, да и цена выше. Обычно бывает достаточно 2,5 м.
- Попробуйте кабель на гибкость, которая особенно важна на морозе. Если некачественная пластиковая изоляция потрескается и осыплется с медного проводника, может произойти короткое замыкание с выходом батарей из строя и небольшим пожаром.
Мы бы не советовали кабель с хлипкими жестяными “крокодилами” – они не обеспечат надежного контакта с АКБ и нормально закрепить к ним жилу кабеля невозможно
Читайте также: Почему сам собой садится аккумулятор авто
Начните с другого
Хотим отметить, что не всегда в “забастовке” двигателя в морозный день виноват именно аккумулятор. Поэтому прежде чем искать зарядку или пусковой кабель для прикуривания, убедитесь, что без этого вы действительно не сможете завести мотор.
Попробуйте ответить на следующие вопросы:
- Не заменяли ли вы недавно клеммы и провода, которыми аккумулятор подсоединяется к машине? Среди неоригинальных комплектующих часто попадаются клеммные провода с совсем тонкой медной жилой внутри изоляции – такой кабель просто не в состоянии пропустить через себя ток в 200 – 300 ампер, который потребляет стартер во время запуска холодного двигателя. Это проявляется именно как посаженный аккумулятор.
- Когда вы поняли, что сел аккумулятор? Если во время первого включения стартера, то похоже, что проблема действительно в АКБ. Но если перед тем вам удалось сделать две-три попытки запуска, то первичная причина скорее всего в самом двигателе – иначе почему он не запустился с первых попыток? То есть, вы посадили батарею (возможно, и вправду не до конца заряженную) из-за того, что вам пришлось крутить мотор стартером больше, чем положено. Если раньше ваш двигатель всегда заводился с первого раза, то вероятно, в нем есть неисправность и нужно прежде всего разобраться с ней.
- Все ли потребители на борту были отключены при попытке запуска? Возможно, и без того подсаженной батарее не хватило энергии для прокрутки двигателя стартером – из-за того, что одновременно светились фары, подогревались сиденья и стекло? Выключите зажигание и все потребители и дайте аккумулятору восстановиться в течение 3 – 5 минут, а затем попробуйте завести двигатель еще раз.
При холодном старте в морозный день важно не забыть выжать сцепление, чтобы не заставлять стартер прокручивать в застывшем масле еще и первичный вал коробки передач.
Альтернатива процессу подкуривания – модное пусковое устройство под названием бустер. Но его следует держать заряженным, и он мало подходит для пуска проблемного двигателя
Рекомендация Авто24
Подкуривать собственный автомобиль от чужого – это ненормально. Старайтесь поддерживать свою машину в таком состоянии, чтобы она не оставалась беспомощной, тем более зимой и тем более далеко от родной “базы”. Это не так сложно и дорого, как кажется на первый взгляд, ведь есть четкий перечень систем, которые надо вовремя обслуживать или ремонтировать.
Читайте также: Чего бояться зимой владельцу старого авто