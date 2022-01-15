Последний шанс запустить промерзший двигатель, когда посаженный аккумулятор отказывается питать стартер – протянуть два толстых провода от батареи другой машины. Но очень часто этот спасительный вариант не дает желаемого результата.

Пусковой кабель на первый взгляд – гаджет максимально простой. Но он относится к области электричества, в которой не все качества и характеристики понятны по внешним признакам. Поэтому для начала двумя предложениями объясним техническую сущность проводов для прикуривания.

Пусковым кабелем соединяют плюсовые клеммы батарей беспомощной машины и машины-донора и "минус" донора с "массой" двигателя реципиента

Задача этого кабеля – передать ток от чужого аккумулятора к вашему стартеру. Ток этот достаточно большой: порядка 200 – 300 ампер, в зависимости от объема двигателя, температуры и качества масла в картере. При таком ампераже большое значение приобретает электрическое сопротивление кабеля: если он будет слишком большим, тока от автомобиля-донора не хватит для проворачивания стартера.

Читайте также: Как правильно "прикурить" авто, если сел аккумулятор

Сопротивление создает медная жила проводов, но основные потери происходят в точках соединения провода с зажимами-”крокодилами” и в местах, где они контактируют с клеммами аккумуляторов. Там, где будет плохой контакт, произойдет нагрев, большое падение напряжения (2 – 5 вольт), и стартеру так же будет не хватать энергии, как и от вашего посаженного аккумулятора.

Правильный пусковой кабель: прочные литые “крокодилы” с тугими пружинами, подключенные к обеим “челюстям” провода, и резиновая изоляция, которая не осыпается на морозе

Итак, при покупке пускового кабеля обратите внимание на такие детали:

Общий диаметр медной жилы кабеля должен быть не менее 4,5 – 5 мм (полезная площадь сечения желательна в пределах 12 – 35 мм 2 в зависимости от объема двигателя). Обращайте внимание именно на диаметр меди, а не на общую толщину провода вместе с изоляцией.

Зажимы-”крокодилы” должны быть крепкими, с тугими пружинами, а главное – с достаточно большой контактной поверхностью: чтобы падение напряжения в местах подключения к клеммам АКБ было меньшим.

Штампованные зажимы не настолько хороши, но главное, чтобы они были сделаны из достаточно толстого металла

Кабель в зажимах должен быть зафиксирован прочно и с большой площадью контакта с металлом “крокодила”. Желательно, чтобы медный провод был соединен с обеими “челюстями” зажима – по той же причине, что и в предыдущем пункте.

Не пытайтесь купить слишком длинный кабель – в нем будут большие потери на сопротивление, да и цена выше. Обычно бывает достаточно 2,5 м.

Попробуйте кабель на гибкость, которая особенно важна на морозе. Если некачественная пластиковая изоляция потрескается и осыплется с медного проводника, может произойти короткое замыкание с выходом батарей из строя и небольшим пожаром.

Мы бы не советовали кабель с хлипкими жестяными “крокодилами” – они не обеспечат надежного контакта с АКБ и нормально закрепить к ним жилу кабеля невозможно

Читайте также: Почему сам собой садится аккумулятор авто

Начните с другого

Хотим отметить, что не всегда в “забастовке” двигателя в морозный день виноват именно аккумулятор. Поэтому прежде чем искать зарядку или пусковой кабель для прикуривания, убедитесь, что без этого вы действительно не сможете завести мотор.

Попробуйте ответить на следующие вопросы:

Не заменяли ли вы недавно клеммы и провода, которыми аккумулятор подсоединяется к машине? Среди неоригинальных комплектующих часто попадаются клеммные провода с совсем тонкой медной жилой внутри изоляции – такой кабель просто не в состоянии пропустить через себя ток в 200 – 300 ампер, который потребляет стартер во время запуска холодного двигателя. Это проявляется именно как посаженный аккумулятор.

Когда вы поняли, что сел аккумулятор? Если во время первого включения стартера, то похоже, что проблема действительно в АКБ. Но если перед тем вам удалось сделать две-три попытки запуска, то первичная причина скорее всего в самом двигателе – иначе почему он не запустился с первых попыток? То есть, вы посадили батарею (возможно, и вправду не до конца заряженную) из-за того, что вам пришлось крутить мотор стартером больше, чем положено. Если раньше ваш двигатель всегда заводился с первого раза, то вероятно, в нем есть неисправность и нужно прежде всего разобраться с ней.

Все ли потребители на борту были отключены при попытке запуска? Возможно, и без того подсаженной батарее не хватило энергии для прокрутки двигателя стартером – из-за того, что одновременно светились фары, подогревались сиденья и стекло? Выключите зажигание и все потребители и дайте аккумулятору восстановиться в течение 3 – 5 минут, а затем попробуйте завести двигатель еще раз.

При холодном старте в морозный день важно не забыть выжать сцепление, чтобы не заставлять стартер прокручивать в застывшем масле еще и первичный вал коробки передач.

Альтернатива процессу подкуривания – модное пусковое устройство под названием бустер. Но его следует держать заряженным, и он мало подходит для пуска проблемного двигателя

Рекомендация Авто24

Подкуривать собственный автомобиль от чужого – это ненормально. Старайтесь поддерживать свою машину в таком состоянии, чтобы она не оставалась беспомощной, тем более зимой и тем более далеко от родной “базы”. Это не так сложно и дорого, как кажется на первый взгляд, ведь есть четкий перечень систем, которые надо вовремя обслуживать или ремонтировать.

Читайте также: Чего бояться зимой владельцу старого авто