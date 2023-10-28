Аккумулятор (АКБ) – пожалуй, наиболее капризная деталь у большинства современных автомобилей. От его надежности зависит способность автомобиля заводиться и работать должным образом.

К сожалению, аккумуляторы не вечны и со временем они могут выходить из строя. Нормальный срок службы обычного автомобильного аккумулятора – 3-5 лет. Распознать первые признаки выхода аккумулятора из строя важно, чтобы избежать неприятностей на дороге. Вот некоторые признаки, на которые следует обращать внимание.

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Плохой запуск двигателя

Одним из первых признаков проблем с аккумулятором является слабое или медленное прокручивание стартера двигателя. Если вы замечаете, что двигатель запускается с усилиями, особенно в холодную погоду, это может свидетельствовать о потере мощности аккумулятора.

Самый первый и самый очевидный признак слабого аккумулятора – усложненный запуск двигателя

Особое внимание следует уделить пуску после длительного простоя автомобиля. Если двигатель не запускался несколько дней или недель и его трудно запустить после столь длительной стоянки – стоит обратить внимание на состояние АКБ.

Слабое освещение и другие электрические проблемы

Плохой аккумулятор может привести к слабому свечению фар при незапущенном двигателе, а также проблемам с работой электрических устройств, таких как сигнал, стеклоподъемники и другие. Если вы замечаете такие проблемы, это может являться признаком слабого аккумулятора.

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Возраст аккумулятора

Возраст аккумулятора играет немаловажную роль. В среднем аккумуляторы имеют срок службы от 3 до 5 лет в зависимости от качества и условий эксплуатации. Если аккумулятор близок к концу этого срока, это может быть знаком для подготовки к замене даже без симптомов проблем.

Старый аккумулятор лучше заменить раньше времени, чтобы не иметь проблем в будущем

Проверить АКБ могут в автосервисе с помощью специального устройства – разгрузочной вилки. Если возраст аккумулятора уже солидный, такую проверку рекомендуется производить перед наступлением зимнего сезона.

Как реагировать на признаки проблемы

Если вы заметили какой-либо из признаков выхода из строя аккумулятора, но его возраст еще не очень значителен, можно попытаться предпринять следующие шаги.

Проверьте аккумулятор : Проверьте уровень жидкости в аккумуляторе (если возможно) и убедитесь, что контакты на клеммах чистые и надежно зажаты. Проверить напряжение можно с помощью мультиметра, а общее состояние АКБ проверяется с помощью вилки нагрузки.

Поставьте аккумулятор на зарядку: Зарядите аккумулятор с помощью зарядного устройства. В некоторых случаях это может быть временным решением, и со временем все же придется произвести замену аккумулятора.

Замените аккумулятор: Если аккумулятор имеет серьезные проблемы или он уже изношен, рекомендуется заменить его. Помните, что испорченный аккумулятор может привести к неприятностям на дороге, поэтому лучше это сделать раньше времени.

Выводы

Преждевременное признание признаков проблемы с аккумулятором и надлежащий уход за ним могут предотвратить неприятности и обеспечить безопасность и надежность вашего автомобиля. Не следует откладывать решение о замене аккумулятора, если это необходимо.

Новые аккумуляторы известных брендов обычно служат дольше дешевых аналогов.

Цена самых дешевых новых автомобильных аккумуляторов начинается от $40 (1500 грн) за батареи для бюджетных авто и достигает $350 (13 000 грн) за батареи для современных автомобилей с системой «Start-stop». Замена аккумулятора – не сложная процедура и на подавляющем большинстве автомобилей ее можно выполнить самостоятельно. В автосервисе за процедуру замены АКБ возьмут несколько долларов. Старый аккумулятор можно сдать и получить за него несколько сотен гривен.