BYD Destroyer 05 может проехать до 1200 км с полным баком и заряженным аккумулятором. Автомобиль получил большой список опций, включающий подогрев сидений и уникальный цвет интерьера.

Китайский бренд BYD представил бюджетный гибридный седан Destroyer 05 2023 модельного года. Об этом сообщили на сайте CarNewsChina.

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BYD Destroyer 05 получил стильный дизайн с обтекаемым силуэтом. Впереди расположены большие фары и массивная радиаторная решетка.

Габариты BYD Destroyer 05: длина - 4780 мм; ширина - 1837 мм; высота - 1495 мм; колесная база – 2718 мм. BYD Destroyer 05 построен на базе модели Qin Plus DM-i. Автомобили отличаются внешностью и оснащением.

Седан оснащен гибридной силовой установкой с 1,5-литровым двигателем мощностью 110 л. Он работает в паре с одним или двумя электромоторами мощностью 180 или 197 л. в зависимости от версии. Топовая версия способна разгоняться от 0 до 100 км/ч за 7,3 секунды.

Базовая версия BYD Destroyer 05 способна проехать на электротяге 55 км. Самые дорогие версии могут пройти уже 120 км.

Автомобиль имеет низкий расход топлива. На 100 км пути BYD Destroyer 05 тратит всего 3,8 литра бензина. Суммарный запас хода составляет 1200 км.

Седан также получил богатую оснастку. Уже в базовой комплектации доступна система подключения DiLink, поддерживающая такие функции, как голосовое взаимодействие, караоке и обновление OTA.

За доплату есть подогрев передних сидений и нефритово-синий цвет салона. Стоимость BYD Destroyer 05 в Китае составляет от 14 700 до 21 500 долларов.