Средняя цена на сжиженный газ с 8 по 9 февраля в сетях АЗС снизилась еще на 0,22 грн/л — до 25,78 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".

Так, на станциях WOG и Ovis автогаз подешевел на 0,52 грн/л и 0,50 грн/л – до 26,10 грн/л и 25,99 грн/л соответственно.

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AMIC, Motto также опустили цену на 50 коп./л, "Авиас" снизила цену на 11 коп./л.

Дороже всего – 26,44 грн/л – автогаз стоит на АЗС сети U.GO, в которой цена на автогаз уменьшилась со вчерашнего дня на 7 коп./л, дешевле всего – 22,45 грн/л – в сети «Авантаж 7», где автогаз в сутки подешевел еще на 50 коп./л.

Изменение розничных цен на АЗС с 8 по 9 февраля, грн/л: