Чем хороши американские автомобили? – тут есть о чем поговорить, поскольку на родине массового автопрома свои потребительские традиции и своя конструкторская школа.

Разбираясь, чем хорошие американские автомобили, нужно прежде всего определиться, что мы понимаем под этим термином. Хорошо это или плохо для нас, сказать трудно, но факт: американские автомобили – это давно уже не только коренные североамериканские марки Chevrolet, Chrysler, Buick, Jeep, Cadillac, Lincoln, Dodge или Tesla. На дорогах Нового Света давно уже не менее половины машин отнюдь не местного производства и даже не местных марок. Хотя практически все они сделаны, если не специально для Америки, то с оглядкой на нее.

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Таким образом, в число американцев попадают некоторые японские модели, которые выпускаются под особыми суббрендами (Acura, Infiniti, Lexus). В то же время, некоторые хорошо известные европейские модели (например, Ford Fiesta и Focus) продавались в Америке без серьезных изменений, и попадая оттуда к нам, они формально могут считаться "американками".

Даже неамериканские производители порой имеют в ассортименте модели, предназначенные исключительно для американского рынка.

Следует признать, что типичные автомобили из Америки действительно имеют существенные отличия от более привычных нам европейских, японских и корейских. На слуху немало негативных характеристик "американцев", но не редко говорят и о технических достоинствах, о особом стиле и неповторимой харизме этих машин.

Но мы сегодня поговорим про более конкретных материи – о реальных плюсах автомобилей, привезенных в Старый Свет из Америки.

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– Цена. При прочих равных данных автомобили из Америки всегда дешевле – потому что цены в заокеанских автосалонах часто составляют около 50% от европейских. К тому же автомобильная жизнь в США благодаря особенностям страхования и сервиса устроена так, что старая машина не представляет большой ценности для владельца – он расстается с ней легко и без сожаления.

– По-богатому. Автомобили-"американцы" практически все богато укомплектованы. Возможно, не все стандарты "богатства" совпадают с нашими, но оснащение всегда щедрое.

– Для американского рынка обычно выпускают модели с мягкой, комфортной подвеской. Это хорошо подходит для наших плохих дорог.

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– Среди настоящих американских машин много моделей с оригинальным, самобытным дизайном. Нечто подобное бывает просто невозможно найти в модельных линейках производителей других национальностей.

Именно благодаря капризному американскому потребителю автомобильный мир получил много интересных автомобилей, которые вряд ли появились бы исключительно в Европе.

– Вместительные. Большинство машин на американском рынке отличаются вместимостью – просторным салоном, большим багажником.

– "Автоматы". Трансмиссия "на ручке" за океаном невиданная редкость. Разве что какой-то спорткар для фанатиков активного драйва может оказаться с "механикой". А кроме удобства для водителя АКП обычно еще и бережет двигатель. Поскольку электроника управляющая силовым агрегатом, при наличии АКП может не позволить мотору работать в неблагоприятных режимах – например, на слишком низких или слишком высоких оборотах.

Некоторые машины из Штатов очень редко попадают в Старый свет – настолько неуместны они в европейских условиях. В частности, речь идет о так называемых полноразмерных внедорожниках с 5-7-литровыми бензиновыми двигателями.

– Объем. Американские автомобилисты любят большие двигатели, часто это дефорсированные агрегаты, которые большую часть времени работают в благоприятных режимах – грубо говоря, вполсилы. Это положительно сказывается на долговечности.

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– Все просто. Машины с североамериканского континента почти не комплектуются технически сложными системами, которые влияют на цену, ресурс и надежность – местный потребитель клюет на другие, более доступные приманки. Для многих из нас это плюс, как при покупке (цена), так и в эксплуатации (обслуживание).

– Под наблюдением. Значительная часть частных машин в Штатах эксплуатируется на правах лизинга, а это значит, что первые 3-5 лет работы за машиной следит не владелец (который может оказаться нерадивым), а реальный владелец – компания-лизингодатель, которая требует строгого соблюдения регламента ТО, ремонтов , страховок и прочего. Если найти такой автомобиль сразу после окончания лизинга, это будет удачной покупкой.

Техническое состояние – не самая сильная сторона подержанных машин с Американского континента. Однако знатоки рекоменують выбирать машины, которые работали в лизинге.

– В большинстве штатов Америки нет настоящей зимы, поэтому "обработке" солью и песком с отсевом (читай – мелкими камнями) кузова автомобилей не подвержены. Правда, и антикор многих "американцев" сам по себе не настолько хорош, как, скажем, у "немцев", но это уже минусы, о которых мы поговорим в следующий раз.

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