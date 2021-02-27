Британский проект Bloodhound LSR с 2007 года пытается установить наземный рекорд скорости в 1000 миль. Это 1609 километров в час.

Несколько лет назад эта команда уже искала нового владельца, который, купив ее, инвестировал миллионы фунтов стерлингов. Но теперь вынужден продать проект из-за нехватки средств, спровоцированной пандемией.

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Ведь для того, чтобы довести до ума машину длиной в 13 метров с реактивным мотором от истребителя и ракетным мотором общей мощностью 135 тысяч лошадиных сил, нужно еще минимум 8 миллионов фунтов.

Действующий рекорд скорости реактивного автомобиля: смотрите видео

Авторы проекта надеются, что этого бы хватило, чтобы разогнаться до 1 287 километров в час и побить действующий мировой рекорд скорости в 1 227 километров в час.

Кстати! Пока лучший результат реактивного автомобиля – отметка 628 миль или 1 011 километров в час, которую команда показала во время последних испытаний в африканской пустыне Калахари.

Если же инвестора не удастся найти, то скорее всего уникальный болид поставят на хранение до лучших времен.

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