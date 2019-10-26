Хорошо это или плохо – еще тот вопрос, но с Днем автомобилиста 27 октября теперь нужно поздравлять полстраны. Мы делаем это, разбив предварительно моторизованных граждан на группы – мы ведь такие разные…

Профессионалы

Это старая гвардия, к ней относятся не только те, кто зарабатывает за рулем деньги, а все настоящие водители, кто чувствует и любит автомобиль как члена своей семьи, кто понимает суть работы каждого узла и ведет машину так, чтобы не нагружать чрезмерно каждый винтик, каждую шестеренку. Такой водитель не поедет на лысой резине или на гремящей подвеске, не стартанет на красный, не подрежет зазевавшегося новичка.

Мы не говорим, что таким должен быть каждый украинский водитель, но нам бы очень этого хотелось: именно профессионалов (в самом широком понимании) так не хватает нашему обществу сегодня. Поэтому в своем поздравлении ко Дню автомобилиста мы желаем всем профи одного: чтобы нас было как можно больше!

Энтузиасты

Как правило, это недавно дорвавшиеся до руля новички, на недорогой машине и при минимальном опыте. Увы, часто именно они – возмутители спокойствия на наших дорогах. Из-за чрезмерной активности и недооценки своих возможностей вокруг них создаются аварийные ситуации, заторы и прочие недоразумения. Они украшают свои автомобили невероятным “тюнингом”, горячо спорят с полицейскими и протестуют против повышения цен на топливо.

С праздником вас, энтузиасты! Это вы – наше завтра, надежда и опора украинского автомобилизма, вы - будущие профессионалы! Желаем вам поскорее “выездить” запал фанатизма и гиперподвижности, начинайте получать удовольствие не от скорости и резких маневров, а от слияния тела с автомобилем, от его послушности, от четкой работы всех механизмов. Пусть даже у вас никогда не будет дорогущей “крутой тачки”, но пусть ваша недорогая “ласточка” всегда будет исправна и любима вами.

Юзеры

Растущая когорта “чистых пользователей” – людей, для которых автомобиль такой же предмет быта, как зонтик или телевизор. Соответственно, отношение к машине у них сугубо потребительское, зачастую чрезмерно требовательное. Если финансовое благополучие позволяет, юзеры меняют автомобиль при первых же признаках старения и износа, что нельзя не приветствовать.

Как правило, такие пользователи во избежание лишних хлопот стараются строго соблюдать ПДД и управляют автомобилем максимально аккуратно. По случаю Дня автомобилиста желаем всем “юзерам” достичь высшего “левела”, приблизившись по водительскому мастерству к профессионалам, а по любви к технике – к энтузиастам!

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Пижоны

В условиях нашей страны это самая малочисленная когорта автомобилистов. Это те, для кого автомобиль не средство передвижения, а средство демонстрации себя. Конечно, автомобиль настоящего пижона не всегда относится к премиум-классу, и это делает его еще более амбициозным и обидчивым – вплоть уровня нежных барышень. Упаси Бог обогнать такого на узкой дороге или нечаянно опередить на старте у светофора!

Впрочем, украинские реалии очень быстро превращают пижона в юзера или профессионала. Давайте вместе пожелаем таким соотечественникам самых ярких эмоций от владения автомобилем и управления им – ну и чтобы при этом не страдали интересы соседей по потоку!

Как поздравлять

Профессионалов нужно чествовать “по полной”. Тот, у кого бензин в крови, считает себя частью автомобильного мира независимо от основного вида деятельности, поэтому поздравление должно быть на уровне дня рождения: полезный подарок для гаража (инструмент, светильник, замок) и торжественная речь с жизнеутверждающими мотивами. Не исключается и праздничное застолье.

Энтузиастов поздравляем осторожно. Если дать им понять, что всем нравится их водительское “мастерство” и поведение на дороге, у них может от счастья вообще крышу сорвать – причем и в буквальном смысле тоже. Поэтому стоит ограничиться декларацией уверенности в светлом будущем поздравляемого и скромным подарком “со смыслом”. Главное, чтобы это не был спойлер, закись азота, тормоза Brembo и иное средство для экспериментов со скоростью. Насчет застолья не переживайте: скорое всего, оно будет организовано самим энтузиастом.

Юзера нужно также поздравлять вдумчиво. Не каждый из рядовых пользователей транспортного средства хочет официально относить себя к автомобильной сфере. Поэтому текст (естественно, устный – тут никаких открыток!) должен содержать нейтральные приветствия и пожелания типа “ни гвоздя ни жезла”. Если подарок, то что-то нехитрое, но облегчающее водительские будни: щетка-скребок для снега, надежный морозостойкий фонарик, комплект мощных лампочек в фары (естественно, не ксенон!).

Пижона, честно говоря, поздравлять не всегда и нужно. Подчеркнутое причисление его к славной когорте отечественных автомобилистов может пойти такому архетипу не на пользу – и еще больше обострить его стремление возвыситься “над толпой” посредством автомобиля. Но если этот человек вам по-особенному дорог, подарите ему что-нибудь нужное для машины, для безопасности или просто максимально практичное: шерстяные коврики в салон, сетку для багажника. А спич при этом пусть будет о том, какая полезная штука – автомобиль и как хорошо в нем возить людей и грузы…

С праздником, дорогие соотечественники-автомобилисты – все, кто проводит часть своей жизни за рулем! Пусть эти часы и минуты не будут прожитыми зря, пусть приносят вам моральное и материальное удовлетворение и настоящее удовольствие!

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