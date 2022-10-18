Dacia Duster Mat Edition выпустят лимитированной серией. У кроссовера расширена комплектация, а под капотом установлен 150-сильный турбомотор.

На Парижском автосалоне презентовали Dacia Duster Mat Edition. Новая топовая версия популярного кроссовера поступит в продажу в Европе до конца года. Подробности авто раскрыли на официальном сайте Dacia.

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Новая Dacia Duster Mat Edition узнается по эксклюзивному серому матовому цвету Comet Grey – он не предлагается другим версиям модели. Кроме того, кроссовер получил специальные 17-дюймовые диски, а зеркала заднего вида украсили оранжевыми вставками.

В отделке салона использована особая ткань, а руль обшит кожей. На центральной панели установлен 8,0-дюймовый дисплей для мультимедиа и навигации. Комплектация также учитывает бесключевой доступ, датчик дождя, климат-контроль и камеру заднего вида.

Самый дорогой Duster 2023 будут оснащать исключительно 1,3-литровым 150-сильным турбомотором, знакомым по Renault Arkana и новым Nissan Qashqai. В паре с ним работает 6-ступенчатый робот EDC.

Новый Duster Mat Edition выпустят лимитированной серией из нескольких сотен авто. Стоимость кроссовера составит примерно 25 000 евро. На украинском рынке модель по-прежнему будет представлена под брендом Renault.