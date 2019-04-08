В новой 25 серии "бондианы" Джеймсу Бонду придется отказаться от спортивных авто. Его "колесами" станет уникальный электромобиль компании Aston Martin.

Герой актера Дэниела Крейга будет за рулем модели Rapide E, которую выпустят лимитированной серией в 155 экземпляров.

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Максимальная скорость авто достигает 248 километров в час, а разгон до сотни займет всего четыре секунды.



Эскиз Rapide E

Продажа автомобилей стоимостью 250 тысяч фунтов стерлингов стартует в конце 2019 года.



Новое авто для Джеймса Бонда

Идея пересадить "агента 007" на электромобиль возникла у режиссера картины Кэри Фукунаги, который является защитником окружающей среды.



Максимальная скорость – 248 километров в час

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