Китайский автопроизводитель Lifan остановил продажу новых автомобилей на российском рынке, не реализовав ни одного автомобиля в 2022 году.

По данным продаж новых легковых автомобилей и малотоннажных грузовых автомобилей Ассоциации европейского бизнеса (АЭБ), в январе-марте 2022 года объем продаж автомобилей Lifan составил ноль экземпляров.

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Указанный на официальном сайте марки телефон “горячей линии” не отвечает, а дилеры, как сообщает Autonews.ru, подтвердили отсутствие автомобилей Lifan в наличии и в ближайших поставках.

По информации агентства “Автостат”, в России более 154 тысяч автомобилей Lifan. Марка является вторым по популярности автопроизводителем из Китая, уступая только бренду Chery, которых в России продано более 221 тысячи штук.