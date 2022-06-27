Лидеры европейского автопрома Германия и Италия не поддерживают быстрый переход на электромобили.

Правительства шести стран ЕС подвергают критике переход на электромобили с 2035 года. Они предлагают скорректировать решение Европарламента и отсрочить отказ от двигателей традиционной конструкции как минимум еще на пять лет.

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Принятое Европарламентом решение о полном запрете всех бензиновых и дизельных авто в ЕС с 2035 года устраивает далеко не всех. Ряд стран уже открыто выступают против слишком быстрого перехода на электромобили. Об этом сообщает сайт Europe Autonews.

Одним из первых раскритиковали решение в правительстве Германии. Эта страна является крупнейшим автопроизводителем в Европе и новые правила могут больно ударить по отрасли.

Министр транспорта и цифровой трансформации Германии Фолькер Виссин назвал резолюцию Европарламента неприемлемой, а министр финансов Кристиан Линднер считает, что она не отвечает коалиционному соглашению и призвал прислушиваться к требованиям и потребностям автопрома.

"Есть еще рыночные ниши, в которых будут разрешены двигатели внутреннего сгорания. Решение Европарламента неправильно, и правительство Германии не соблюдает законодательство ЕС по этому вопросу", – заявил Кристиан Линднер.

Италия же требует отсрочить запрет авто с двигателями внутреннего сгорания до 2040 года. С таким предложением выступили сразу пять министров правительства страны.

В частности, министр экономического развития Италии Джанкарло Джорджетти сравнил поспешный переход на электрокары со скоростной ездой по мокрой дороге.

"Политики должны уметь дозировать газ, тормоз и рычаг коробки передач. Быстрая езда увлекательна, но искусство политики состоит в том, чтобы уметь останавливаться и использовать рычаг КПП. Вот почему мы должны сделать большую работу, потому что мы вступаем в щекотливую фазу, в которой этот переход должен быть управляемым".

Также в Италии предлагается не ограничиваться электромобилями, а рассматривать и другие варианты. Экологически чистое синтетическое топливо и водород имеют право на жизнь.