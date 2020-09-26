Иногда фанаты автомобильной истории способны влиять даже на ассортимент компаний, которые выпускают игрушки. Модель Bentley Blower, которая выпускалась с 1927 по 1931 годы, является одной из самых знаковых машин марки. Поэтому фанаты предложили выпустить ее модель в конструкторе Lego.
Они создали собственноручно очень подробную копию авто из деталей Lego и Technic. Об этом смотрите в программе "Авто24".
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Автор модели рассказал, что потратил на работу над ней более 8 месяцев. Правда, чтобы начался выпуск именно такого конструктора, на странице производителя нужно собрать минимум 10 тысяч положительных отзывов. Сейчас собрано только 6 тысяч. Однако, учитывая, что осталось еще примерно 250 дней, проект, несомненно, будет одобрен.
Ретрокар из элементов Lego / Скриншот с видео
Комплект Bentley Blower имеет 2 оттенка зеленого цвета. Темно-зеленый для шасси и камуфляжный зеленый для кузова. Модель имеет функционирующие механизмы руля. Можно снять капот, под которым мотор с насыщателем, запасное колесо и ящик для хранения вещей.
Модель не только похожа на ретрокар, но и функционирует / Скриншот с видео
Также в выпуске:
Впервые за 6 лет Maserati представила по-настоящему новую модель – гоночный Maserati MC20, которая символизирует возвращение марки в автоспорте. Ее разработали совместно с итальянской компанией Dallara. Новая модель будет выходить в виде купе и родстера.
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