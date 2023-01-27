Izera – новая компания из Польши, желающая выпускать электромобили. Для этого она заключила соглашение с китайским автопроизводителем Geely.

Первая модель марки Izera (компактный кроссовер) будет создаваться на базе Geely SEA, а производство начнется в конце 2025 года на новом заводе в Польше.

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Как сообщает Automobilwoche, государственная компания ElectroMobility Poland (EMP), которой принадлежит бренд Izera, построит свой первый завод в Явожно. Согласно информации German Trade and Invest (GTAI), строительные работы должны начаться в 2024 году. На это заложено около 1,1 млрд евро.

EMP представила изображение прототипов кроссовера Z100 и хэтчбека T100 еще в 2020 году. Тогда в планах был выпуск этих автомобилей в 2023 году. Потому автомобили, скорее всего, будут выглядеть уже иначе. При этом все Izera будут являться электромобилями с агрегатами и элементами Geely. Китайской будет и платформа, которая, кстати, используется в ряде моделей Smart, Volvo, Polestar, Zeekr и Lotus.

В Польше сейчас работает ряд автозаводов, принадлежащих Fiat, Abarth, Lancia, Stellantis, Mercedes-Benz и Volkswagen Commercial Vehicles.