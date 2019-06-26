Бывший кандидат в президенты, глава партии "Сила избирателя" ну и конечно лидер "АЕС" Олег Ярошевич объезжает тянучку по тротуару.

Активисты проекта СтопХам UA сняли видео, в котором председатель общественной организации "Авто Евро Сила" объезжает пробку по тротуару.

Читайте также: Глава "Авто Евро Силы" оказался помощником нардепа, которая голосовала "за" законопроекты 8487 и 8488

Олег Ярошевич не стал конфликтовать с активистами, признал свою вину, оправдывался что спешит и съехал с тротуара на дорогу.