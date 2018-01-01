11:15, сегодня

Для того чтоб система кондиционирования или климат-контроля в автомобиле служила долго и не отказывала в самый неподходящий момент желательно ежегодно, перед наступлением жары, проводить ее инспекцию.

Далеко не все автопроизводители указывают в графике технического обслуживания для своих автомобилей полноценное обследование системы кондиционирования воздуха. Как правило, плановые работы ограничиваются простой заменой салонного фильтра и поверхностным осмотром деталей системы. Но, как показывает практика, лучше планово потратить несколько сотен гривен на обслуживание, чем потом выбрасывать тысячи или десятки тысяч на ремонт, который потребуется внезапно.

Как это работает

Система климат-контнроля в современном автомобиле отличается от автомобильного кондиционера лишь принципом управления. Климат-контроль самостоятельно поддерживает заданную температуру и управляет воздушными потоками. Кондиционер имеет два положения – включен и выключен, регулировка температуры в салоне производится в ручном режиме с помощью заслонок.

Но сам принцип охлаждения у обеих систем такой же, как у бытовых кондиционеров и холодильников. Но только в отличие от них автомобильные климатические установки вынуждены работать в более суровых условиях окружающей среды. Перепады температур, дорожная соль, тряска и вибрации – все эти факторы со временем негативно сказываются на герметичности системы.

Довольно часто, особенно если автомобиль уже не новый, давление в системе кондиционирования падает. Климатическая установка при этом может продолжать работать, просто охлаждение салона будет происходить медленнее, чем обычно.

Ежегодный контроль

При пониженном давлении фреона компрессор кондиционера вынужден работать в режиме более сильных нагрузок. Недозаправленая система кондиционирования может вывести из строя компрессор за несколько недель работы. Кроме того в системе присутствует специальное масло, как правило, ярко зеленого цвета. Если из-за не герметичности часть смазки вытекла – поломка компрессора кондиционера наступит очень быстро.

Самостоятельно заметить, что салон автомобиля стал охлаждаться на несколько минут дольше очень сложно, особенно после зимнего периода, когда система кондиционирования бывает задействована крайне редко. Автоматика, конечно, отключит компрессор и не позволит ему включиться, если фреон выйдет полностью. Но частичная потеря рабочего газа для автоматики может остаться незамеченной и это самое неприятное – устранение последствий в таком случае может довольно дорого обойтись.

Опасны также серьезные пробои в системе. К примеру, поврежденный вначале зимы радиатор кондиционера, оборванная магистраль или перебитая трубка приводят к тому, что в систему попадает воздух. Содержащийся в нем кислород приводит к окислению трущихся деталей компрессора кондиционера, внутренних незащищенных поверхностей радиаторов и испарителя.

Только фирменный сервис

Особенность работы фирменных автоцентров корпорации УкрАВТО заключается не только в профессионализме персонала и использовании самого современного оборудования и материалов, но и в комплексном подходе к вопросам технического обслуживания и ремонта.

В случае с системами кондиционирования требуются все вышеперечисленные составляющие. Неофициальные сервисы для проверки системы кондиционирования ориентируются только на давление в системе. У фирменных автоцентров принципиально другой подход к обслуживанию кондиционеров.

Сначала система вакуумируется – из нее откачивают весь газ и масло. Затем проверяется ее герметичность, и только после этого в систему закачивается нужное количество масла и фреона. Ключевое отличие заключается в соблюдении инструкций – производитель автомобилей четко регламентирует количество необходимого для заправки фреона.

Если ориентироваться только на давление (конторе меняется в зависимости от температуры), как это делают неофициальные сервисы, часто не имеющие доступа к необходимой информации, можно перекачать или недокачать систему. Это негативно сказывается на долговечности деталей системы, даже если погрешность составляет всего пару мегапаскалей.

Еще одним неоспоримым плюсом обслуживания на официальном сервисе является наличие запасных частей. Практически всегда на складе есть необходимые детали и даже в случае серьезной поломки можно рассчитывать на быстрый и качественный ремонт с применением оригинальных запчастей.