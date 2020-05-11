20:15, сьогодні

Для того, щоб система кондиціонування або клімат-контролю в автомобілі служила довго і не відмовляла в найбільш непідходящий момент, бажано щорічно, перед настанням спеки, проводити її інспекцію.

Далеко не всі автовиробники вказують у графіку технічного обслуговування для своїх автомобілів повноцінне обстеження системи кондиціонування повітря. Як правило, планові роботи обмежуються простою заміною салонного фільтру та поверхневим оглядом деталей системи. Але, як показує практика, краще планово витратити кілька сотень гривень на обслуговування, аніж потім викидати тисячі або десятки тисяч на позаплановий ремонт.

Як це працює

Система клімат-контнролю в сучасному автомобілі відрізняється від автомобільного кондиціонера лише принципом управління. Клімат-контроль самостійно підтримує задану температуру і управляє повітряними потоками. Кондиціонер має два положення - включений і виключений, регулювання температури в салоні проводиться в ручному режимі за допомогою заслонок.

Але сам принцип охолодження у обох систем такий же, як у побутових кондиціонерів і холодильників. Хоча на відміну від них автомобільні кліматичні установки змушені працювати в більш суворих умовах навколишнього середовища. Перепади температур, дорожня сіль, тряска і вібрації - всі ці фактори з часом негативно позначаються на герметичності системи.

Досить часто, особливо якщо автомобіль вже не новий, тиск в системі кондиціонування падає. Кліматична установка при цьому може продовжувати працювати, просто охолодження салону буде відбуватися повільніше, ніж зазвичай.

Щорічний контроль

При зниженому тиску фреону компресор кондиціонера змушений працювати в режимі сильніших навантажень. Недозаправлена система кондиціонування може вивести з ладу компресор за кілька тижнів роботи. Крім того, в системі присутнє спеціальне масло, як правило, яскраво-зеленого кольору. Якщо через негерметичність частина змазки витекла – поломка компресора кондиціонера настане дуже швидко.

Самостійно помітити, що салон автомобіля став охолоджуватися на кілька хвилин довше, дуже складно, особливо після зимового періоду, коли система кондиціонування буває задіяна рідко. Автоматика, звичайно, відключить компресор і не дозволить йому включитися, якщо фреон вийде повністю. Але часткова втрата робочого газу для автоматики може залишитися непоміченою і це найнеприємніше - усунення наслідків в такому випадку може досить дорого обійтися.

Небезпечні також серйозні пробої в системі. Наприклад, виведений з ладу на початку зими радіатор кондиціонера, обірвана магістраль або перебита трубка призводять до того, що в систему потрапляє повітря. Кисень, що міститься в ньому, призводить до окислення деталей компресора кондиціонера, внутрішніх незахищених поверхонь радіаторів та випаровувача.

Тільки фірмовий сервіс

Особливість роботи фірмових автоцентрів корпорації “УкрАВТО” полягає не лише в професіоналізмі персоналу і використанні найсучаснішого обладнання та матеріалів, а й в комплексному підході до питань технічного обслуговування та ремонту.

У випадку з системами кондиціонування потрібні всі перераховані вище складові. Неофіційні сервіси для перевірки системи кондиціонування орієнтуються тільки на тиск в системі. У в фірмових автоцентрів принципово інший підхід до обслуговування кондиціонерів.

Спочатку система вакуумується – з неї відкачують весь газ і масло. Потім перевіряється її герметичність, і тільки після цього в систему закачується потрібна кількість масла і фреону. Ключова відмінність полягає в дотриманні інструкцій – виробник автомобілів чітко регламентує кількість необхідного для заправки фреону.

Якщо орієнтуватися лише на тиск (який змінюється в залежності від температури), як це роблять неофіційні сервіси, які часто не мають доступу до необхідної інформації, можна перекачати або не докачати систему. Це негативно позначається на довговічності деталей системи, навіть якщо похибка становить всього пару мегапаскалів.

Ще одним незаперечним плюсом обслуговування на офіційному сервісі є наявність запасних частин. Практично завжди на складі є необхідні деталі і навіть у випадку серйозної поломки можна розраховувати на швидкий та якісний ремонт із застосуванням оригінальних запчастин.