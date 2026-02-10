Укр
Hyundai готовит радикально обновленный Tucson

Один из главных бестселлеров Hyundai вскоре переживет масштабное обновление. Прототип Hyundai Tucson 2027 модельного года был замечен без массивного камуфляжа. Модель получит направление дизайна, которое станет заметно сдержаннее и технологичнее.
Новый Hyundai Tucson 2027 показал сдержанный редизайн

Прототип обновленного Hyundai Tucson

Ожидается, что серийная версия дебютирует уже до конца года, а модель сохранит статус глобального ключевого кроссовера бренда, отмечает Auto24. На шпионских фото Carscoops заметно, что обновленный Tucson получает совсем другую переднюю часть.

Вместо традиционной решетки радиатора установлена почти сплошная панель с интегрированными элементами освещения. Угловые дневные ходовые огни плавно переходят в большие фары, создавая единую световую композицию. Передний бампер имеет широкий центральный воздухозаборник - горизонтальные ламели наклонены к центру, что добавляет визуальной динамики, а боковины кузова стали более гладкими и чистыми.

Дверные ручки теперь утоплены в кузов, линия пояса выровнена, а общие пропорции выглядят более обтекаемыми. Задняя часть тоже меняется - вместо “когтеобразных” фонарей появляются большие вертикальные блоки по краям кузова, а ниша номерного знака перемещается на бампер.

Электрификация останется в центре внимания

Hyundai пока не раскрывает технические характеристики, но уже известно, что Tucson сохранит курс на электрификацию. В гамме ожидаются:

  • новое поколение гибридной силовой установки;
  • усовершенствованная версия PHEV;
  • полностью новая спортивная модификация Tucson N.

Именно версия N может стать главной сенсацией. По предварительным данным, она получит 1,6-литровый турбодвигатель нового поколения и электрифицированный задний мост, что обеспечит полный привод. Суммарная мощность системы может достичь около 224 кВт (примерно 300 л.с.).

Ставка на зрелость

Обновленный Tucson демонстрирует изменение дизайнерской философии Hyundai - от сложных геометрических форм к более зрелому и чистому стилю.

При этом бренд не отказывается от технологичности и электрификации, что остаются ключевыми аргументами модели в конкурентном сегменте компактных кроссоверов.

