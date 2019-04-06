Индийский концерн Tata, дочерними компаниями которого являются Jaguar и Land Rover, на выставке авто в Женеве представил сразу четыре невероятные новинки.

Первой новинкой стал концепт премиального кроссовера на платформе Land Rover, который назвали H2X.

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Машина очень впечатлила автоэкспертов. Ее дизайн выделял H2X среди других автомобилей выставки.



Впечатляющая H2X

Салон автомобиля наполнен мультимедийными примочками, а руль похож на штурвал самолета.



Салон автомобиля

Также на выставке презентовали две версии внедорожника Buzzard. Они будут иметь пять или семь мест.



Мощная Buzzard



Семиместный Tata Buzzard

Планируется, что серийное производство Tata Buzzard, которому суждено стать новым флагманом бренда, начнется в последнем квартале 2019 года.

И в придачу свет увидел городской хэтчбек Tata Altroz, который получил интересный дизайн и даже электрическую версию. Правда, украинские дороги таких машин не увидят, у нас индийская компания продает только грузовики.



Золотая Tata Altroz

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