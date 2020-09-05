Компания Rivian задерживает официальный дебют своих электрических моделей R1T и R1S примерно на 6 месяцев. При этом руководство компании пообещало, что будущих владельцев этих машин порадует высокий уровень качества салона.

Мол, по качеству отделки он не будет уступать не только Audi и Lincoln, но даже Bentley и Lamborghini. Об этом говорится в программе "Авто24".

Интересно Tesla за 100 долларов: создали детскую версию электрокара – фото, видео

Rivian также отмечает, что высокое качество интерьера будет подчеркнуто различными сортами древесины и природных материалов. При этом премиальность деталировки салона не противоречит практичности.

Компания задерживает официальный дебют своих электрических моделей R1T и R1S / Фото Rivian

Пикап и внедорожник Rivian будут очень высокотехнологичными, ведь будут иметь в салоне 12.3-дюймовую панель приборов и 15.6-дюймовый центральный экран. Даже на заднем ряду пассажиры будут иметь 6.8-дюймовый экран.

Правда, такой уровень оснащения и материалов соответствует премиальному уровню цен. Ведь прайс-лист стартует почти с 69 тысяч долларов за базовую версию с 4 электромоторами и батареей на 105 киловатт-часов.

Цена базовой версии автомобиля – около 69 тысяч долларов / Фото Rivian

Также будут и дорогие исполнения – с аккумуляторами на 135 и 180 киловатт-часов. Напомним, что пикап и SUV будут иметь несколько различных модификаций мощностью от 402 до 754 лошадиных сил.

Также в выпуске:



Мастера автоателье AC Schnitzer "прокачали" BMW M8 Gran Coupe до 720 “лошадей”.

Смотрите видео программы "Авто 24":