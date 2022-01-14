Тягач дебютировал в физической форме, в статусе концепта, но салон показали лишь на эскизах. Никаких производственных планов на грузовик не обнародовано.

Во время презентации DeepWay Xingtu "китайский Гугл" заявил, что "сосредоточиться на исследованиях и разработке для производства мощных электрических грузовиков и будет способствовать коммерциализации технологии автономного вождения L4 в области грузовых перевозок Китая в ближайшие годы". Ничего конкретного, но характеристики машины были названы.

Смотрите также: Geely показала грузовик Homtruck для конкуренции с Tesla Semi

Корпорация Baidu, через свою дочернюю компанию DeepWay, ответственную за автомобильное направление, заказала дизайн тягача студии Pininfarina. Поэтому любые ассоциации с Tesla Semi следует забрасывать итальянским художникам. Интерьер Xingtu также создавался в мастерской Фарины.

DeepWay заявляет, что форма кабины Xingtu обеспечивает тягачу особенно низкий коэффициент сопротивления 0,35. Также грузовик предусматривает оснащение аккумулятором на 450 кВт*ч, с которым сможет преодолевать 300 километров на одном заряде, при полной загрузке фуры 49 тонн. При этом полная зарядка аккумулятора на самом быстром терминале составляет час. Предусмотрена и возможность замены разряженной батареи, процесс занимает около 6 минут.

DeepWay также предусматривает оснащение собственной системой Highway Intelligence System, которая включает 11 бортовых камер, один инфракрасный детектор, радары и датчик LiDAR. Он также был разработан, чтобы предложить полностью автономное вождение.

Фото: DeepWay Xingtu / Baidu