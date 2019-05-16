Honda присоединилась к клубу моделей, полноразмерные копии которых были созданы из кубиков Lego.

Команда из девяти человек потратила 1300 часов и 320 тысяч деталей конструктора, чтобы создать копию Civic Type R.

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При этом вся конструкция держалась на крепком стальном каркасе, а все кубики склеили между собой.



Honda Civic Type R из кубиков Lego

Модель очень похожа на оригинал и даже имеет рабочие фары и указатели поворотов, которые активируются при помощи обычного планшета.



Honda Civic Type R

Машина уже ждет участие в австралийском телешоу ‘LEGO Masters’ и многочисленных развлекательных мероприятиях.

Напомним, что Honda создала анимацию про трансформеров.