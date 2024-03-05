Меры увеличения доходов госбюджета-2024 на 44,2 млрд грн включают повышение военного сбора и акцизов на очень большую группу товаров в том числе на топливо и автомобили.

Мобилизация дополнительных доходов государственного бюджета Украины на 2024 год предусматривает меры по увеличению поступлений от военных, акцизных сборов и введение ежемесячной уплаты авансовых взносов по налогу на прибыль предприятиями, осуществляющими деятельность по розничной торговле горючим, сообщило Министерство финансов Украины.

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Дополнительный военный сбор, как предполагается, коснется покупателей банковских металлов у банков и легковых автомобилей, подлежащих первой государственной регистрации в Украине, продавцов недвижимости, розничных продавцов ювелирными изделиями из золота, платины и драгоценных камней, а также операторов сотовой связи, предоставляющих любые услуги мобильной связи.

"Предложения также предусматривают приведение акцизного налога на топливо в соответствие с минимальными стандартами ЕС, введение акцизного налога на воды, включая минеральные и газированные, с добавлением сахара или других подслащивающих или ароматических веществ, и расширение перечня подакцизных товаров за счет налогообложения акцизным налогом растений рода конопли", - добавил Минфин.

Ожидается, что до конца первого квартала 2024 года соответствующие законопроекты будут поданы на рассмотрение Кабинета Министров и их рассмотрит Верховная Рада, уточнили в министерстве.