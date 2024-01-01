Как ездить по снегу на летней резине

Да, с одной стороны, многие помнят времена, когда про зимнюю резину не рассказывали даже в автошколах, а чтобы приобрести обычную, летнюю, приходилось записываться в очередь и ждать листовку с вызовом, как на автомобиль.

Вся страна ездила на тех колесах, которые были в наличии, и от отсутствия специальных зимних шин особо не страдала. Но с другой стороны, конструкция “советской” шины была не летней, а всесезонной.

Главных отличий зимних шин от летних два: резиновая смесь, что остается мягкой на морозе, и рисунок протектора с широкими канавками и множеством ламелей, которые помогают шине цепляться за скользкую поверхность.

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Какая разница

Итак, зимние шины отличается от летних двумя особенностями: составом резиновой смеси и рисунком протектора. Зимняя смесь даже на холоде остается мягкой и хорошо прилегает к поверхности дороги, а зимний рисунок выполняет сразу две задачи. Во-первых, широкие желобки между шашками и блоками улучшают самоочищение шины от снега при буксовании и эффективно отводят воду. А во-вторых, весь протектор зимней шины покрыт мелкими щелями – ламелями. Именно их многочисленные края, изгибающиеся при контакте с дорогой, цепляются за уплотненный снег и лед и обеспечивают повышенное сцепление колеса с дорогой. Отсюда делаем вывод, когда летняя резина бывает особенно опасна.

Особенно опасна:

на льду и на плотном снегу в морозный день. Ускорение автомобиля на летних шинах и также его торможение будут чрезвычайно затруднены. Так же ухудшится и управляемость: повысится склонность машины к заносам, даже на легких поворотах, тенденция к потере курсовой устойчивости на дороге с ямами и сложным рельефом.

на снежной каше. Летний рисунок протектора не позволяет полужидкой снежно-грязевой массе быстро отводиться из зоны контакта шины с дорогой, поэтому машина на летней резине легко переходит в режим скольжения (если уж точно, то слэш-пленнинга, или, если вам угодно, аквапланирования).

Бороться с такими опасностями можно, причем способы их преодоления самые обычные: аккуратное, плавное обращение с рулем и педалями, прогнозирование дорожной ситуации, заблаговременное принятие решений, маневры с запасом по времени, а не в последний момент.

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К счастью, в последние зимы гораздо чаще на дорогах Украины мы видим другие, более благоприятные условия, в которых летняя резина умеренно опасна.

На свежем и неплотном снегу летняя шина работает более-менее приемлемо, хотя об осторожности при маневрах забывать нельзя.

Умеренно опасна

на свежем снегу. Да, слой свежевыпавшего снега на дороге мешает тронуться с места и препятствует разгону, но он же облегчает торможение, а также помогает держать машину на заданном курсе. Мягкость резины и тип протектора здесь не играют такой важной роли, как на льду – особенно, если сравнивать "лето" с "зимой" европейского типа, у которого мелкая нарезка шашек и относительно неширокие канавки между ними.

на рыхлом, слегка плотном снегу. Крошки из перемолотого и частично спрессованного снега на асфальте – не самые плохие условия для летних шин. Наиболее неблагоприятным здесь будет режим разгона и трогания с места, возможно, придется буксовать больше, чем хотелось бы, или даже применять раскачку.

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В общем, если на дороге неплотный снег, и мороз особо не лютует, разница между зимними и летними покрышками уже заметно меньше. А при плюсовой температуре летняя резина вообще менее опасна.

Наименее опасна

на мокром асфальте. Казалось бы, если зимой асфальт не покрыт снегом или льдом, а всего лишь мокрый, даже летняя покрышка может быть безопасной и удовлетворить все потребности водителя. Но это действует только при условии, что температура воздуха за окном не ниже +5ºС, ведь чем холоднее, тем хуже будут колеса цепляться за асфальт. И не забывайте, что смешанная с солью вода остается водой и при минусовой температуре, а вот летние резиновые смеси при "минусе" твердеют. Следовательно, машина на летних шинах будет тормозить и поворачивать не так уверенно, как летом.

Казалось бы, если зимой асфальт не покрыт снегом или льдом, а всего лишь мокрый, даже летняя покрышка может быть безопасной и удовлетворить все потребности водителя. Но это действует только при условии, что температура воздуха за окном не ниже +5ºС, ведь чем холоднее, тем хуже будут колеса цепляться за асфальт. И не забывайте, что смешанная с солью вода остается водой и при минусовой температуре, а вот летние резиновые смеси при "минусе" твердеют. Следовательно, машина на летних шинах будет тормозить и поворачивать не так уверенно, как летом. на сухом асфальте. Поскольку влага с асфальта может исчезнуть как при плюсовой температуре, так и при минусовой, не думайте, что чистое сухое покрытие позволяет вам ехать на летней резине как летом. В принципе, опасности здесь примерно такого же порядка, как и на мокром покрытии.

Широкие и глубокие канавки между блоками ламелей зимних шин (справа с шипами) служат для отвода воды и снежно-грязной кашицы из зоны контакта. У обычной летней шины (слева) канавки меньше, поэтому она раньше всплывает на нерасчищенной дороге.

Да, зимой разница в поведении машины на зимней и летней резине может быть просто радикальной. Но все дополнительные трудности можно будет решить, однако от водителя понадобится повышенное внимание, аккуратность и мастерство. И кроме того, даже зимой в Украине многие дороги остаются свободными от снега, а то и сухими. А это значит, что ответ на вопрос: как ездить зимой на летней резине, часто может иметь очень простой ответ – аккуратно!

Правда, при этом есть одно огромное НО: зимой, как и летом, на дорогах возможны внештатные, экстремальные ситуации, которые не предусмотришь. А возможности отреагировать на проблему резким маневром летняя резина зимой не даст. Поэтому снова напоминаем: обувать автомобиль все же нужно по сезону.

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