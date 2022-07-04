Обычно горючее ищут в соответствующих группах в телеграм-каналах. Однако появился и всеукраинский сервис – Uber и Yaskrava запустили онлайн-карту доступности топлива в Украине.

Uber и Yaskrava запустили цифровую карту доступности топлива в городах Украины и близлежащих территориях, где работает Uber. Теперь каждый водитель может легко получить информацию в режиме реального времени о том, какой вид топлива находится на конкретной АЗС в выбранном городе.

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Карта наличия топлива Uber Pro доступна по следующей ссылке, также работает бот.

С начала топливного дефицита Yaskrava бесплатно доставила водителям Uber более 40 тыс. литров топлива, чтобы обеспечить их стабильную работу в Украине во время войны. Сейчас Uber работает в Киеве, Львове, Виннице, Тернополе, Ивано-Франковске, Черновцах, Черкассах, Хмельницком, Луцке, Ровно, Белой Церкви, Житомире, Кременчуге, Днепре, Кропивницком и Ужгороде.