Импорт топлива растет и украинцам обещают свободный доступ к топливу, но когда именно – мнения разные.

Народный депутат Украины Андрей Герус заявил на брифинге в Киеве, что в июле топливный кризис, вызванный прекращением поставок топлива из Беларуси и России, разрушением нефтебаз и госрегулированием цен, будет преодолен.

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По его словам, в июне в Украину было импортировано более 600 тысяч тонн топлива из Европы, в том числе 200 тысяч тонн бензина.

"В центре и на востоке страны пока что есть определенный дефицит, но на западе уже даже очереди на заправках отсутствуют. В июле украинские автомобилисты смогут заправляться любым объемом. Однако власть призывает украинцев ответственно потреблять нефтепродукты и без особой необходимости не тратить их", – сказал политик.

Впрочем, эксперты нефтяного рынка не согласны с народным депутатом, так директор фирмы "Консалтинговая группа А-95" Сергей Куюн сказал, что подобное заявление пока не отвечает положению вещей на рынке.

"Думаю, это очень преждевременное заявление. Ситуация остается шаткой, хотя динамика поставок действительно неплохая", – подчеркнул эксперт.