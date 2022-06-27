Стоимость топлива в оптовых закупках начала снижаться. Сейчас оптовые цены меньше чем в розничных сетях.

По словам главы Консалтинговой группы "А-95" Сергея Куюна, впервые за три месяца в опте стоимость ГП опустилась ниже розничной реализации. Увеличивается и оптовое предложение бензина.

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Оптовая стоимость дизтоплива опустила ниже розничной цены. Такая ситуация наблюдается впервые почти за три месяца. Это свидетельствует об обеспечении горючим промышленных потребителей и аграриев. В результате больше топлива поступит на АЗС, заявил Сергей Куюн.

"Промышленные потребители и аграрии наелись. Следовательно, больше топлива пойдет на АЗС. Увеличивается оптовое предложение бензина. Надеемся, мы это почувствуем. Но в любом случае экономим и потребляем ответственно... Возле Равно газ уже 36,95 грн/л", – отметил эксперт.