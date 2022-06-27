Вартість пального у гуртових закупках почала знижуватись. Зараз у гурті ціни менші, аніж у роздрібних мережах.

За словами голови Консалтингової групи "А-95" Сергія Куюна, вперше за три місяці в опті вартість ДП опустилася нижче за роздрібну реалізацію. Збільшується і оптова пропозиція бензину.

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Оптова вартість дизпалива опустила нижче за роздрібну ціну. Така ситуація спостерігається вперше майже за три місяці. Це свідчить про забезпечення пальним промислових споживачів та аграріїв. У результаті більше палива надійде на АЗС, заявив Сергій Куюн.

"Промислові споживачі та аграрії наїлися. Отже, більше пального піде на АЗС. Збільшується оптова пропозиція бензину. Сподіваємося, ми це відчуємо. Але в будь-якому разі економимо і споживаємо відповідально… Біля Рівного газ уже 36,95 грн/л", – зазначив експерт.