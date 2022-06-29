Імпорт палива зростає, тому українцям обіцяють вільний доступ до палива. Але коли саме – думки різні.

Народний депутат України Андрій Герус на брифінгу в Києві заявив, що вже в липні паливну кризу, що була створена припиненням поставок пального з Білорусі та РФ, знищенням нафтобаз та держрегулюванням цін буде подолано.

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За його словами, у червні в Україну було імпортовано понад 600 тисяч тонн палива з Європи, у тому числі 200 тисяч тонн бензину.

"У центрі та на сході країни поки що є певний дефіцит, але на заході вже навіть черги на заправках відсутні. У липні українські автомобілісти зможуть заправлятися будь-яким обсягом. Проте влада закликає українців відповідально споживати нафтопродукти і без особливої необхідності не витрачати їх", – сказав політик.

Втім, експерти нафтового ринку незгодні з народним депутатом, так директор фірми "Консалтингова група А-95" Сергій Куюн сказав, що подібна заява поки що не відповідає стану речей на ринку.

"Думаю, це дуже передчасна заява. Ситуація залишається хиткою, хоча динаміка поставок справді непогана", - наголосив експерт.

У компанії "БРСМ-Нафта" прогнозують, що дефіцит палива в Україні зникне приблизно за 2-3 місяці, а ціна може знизитися. При цьому вже найближчого тижня на 1-1,5 грн може подешевшати автогаз, дефіцит якого не спостерігається завдяки відсутності контролю цін на нього з боку чиновників.