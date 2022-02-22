Довольно часто ДТП происходят не по вине водителей, а в результате плохого состояния автомобильных дорог.

Однако возникает вопрос, кто должен нести материальную ответственность в случае, если в действиях водителей отсутствует какая-либо вина в совершении дорожно-транспортного происшествия, а причиной ДТП стало неудовлетворительное дорожное покрытие. Об этом расписано в данной публикации с подробной ссылкой на нормы закона и выводы Верховного суда.

Фактические обстоятельства дела

Во время движения водитель совершил наезд на выбоины, которые были на дорожном покрытии. В результате водитель потерял управление, съехал в кювет и столкнулся с деревом. Стоимость материального ущерба составила 296 тысяч грн.

Водитель подал иск в суд, в котором подчеркивал, что повреждение автомобиля является следствием бездействия территориальной Службы автомобильных дорог, которая не обеспечила надлежащего технического состояния дорожного покрытия.

Указывал на наступление для него негативных последствий в виде моральных страданий, которые он получил после повреждения своего автомобиля. С учетом указанного водитель просил взыскать с ответчика в его пользу имущественный ущерб в размере 296 тысяч грн и моральный ущерб в размере 30 тысяч грн.

По результатам рассмотрения дела в местном и апелляционном судах решено взыскать со Службы автомобильных дорог в пользу водителя имущественный ущерб в размере 233 тысяч грн и моральный ущерб в размере 30 тысяч грн.

Суды подчеркнули, что для определения размера возмещения имущественного ущерба, подлежащего взысканию с ответчика в пользу водителя, необходимо вычислить разницу между рыночной стоимостью автомобиля до ДТП (257 тысяч грн) и стоимостью автомобиля после ДТП (24 тысячи грн), которая составляет 233 тысячи грн. Поэтому суды пришли к выводу о взыскании с региональной Службы автомобильных дорог в пользу водителя имущественного ущерба в размере 233 тысяч грн.

Служба автомобильных дорог не согласилась и подала в Верховный Суд кассационную жалобу, в которой просила отменить указанные судебные решения как противоправные.

Об ответственности службы автомобильных дорог

Согласно части третьей статьи 14, части первой статьи 16 Закона “О дорожном движении” участники дорожного движения имеют право на безопасные условия дорожного движения, на возмещение ущерба, причиненного вследствие несоответствия состояния автомобильных дорог требованиям безопасности движения. Водитель имеет право на возмещение ущерба, причиненного вследствие несоответствия состояния автомобильных дорог требованиям безопасности движения.

Согласно части первой статьи 24 Закона “О дорожном движении” владельцы дорог или уполномоченные ими органы несут ответственность за создание безопасных условий движения на находящихся в их ведении дорогах.

По содержанию статьи 10 Закона “Об автомобильных дорогах” государственное управление автомобильными дорогами общего пользования осуществляет Государственная служба автомобильных дорог Украины, которая имеет свои органы управления на местах.

Основными обязанностями органа государственного управления автомобильными дорогами общего пользования являются, в частности, разработка и реализация мер по безопасности дорожного движения: обеспечение непрерывных, безопасных и удобных условий движения транспортных средств; организация строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог по установленным для них государственным стандартам и нормам; обеспечение технического надзора за состоянием автомобильных дорог; выявление аварийно-опасных мест (участков) и осуществление мер по их ликвидации; (статья 11 Закона Украины “Об автомобильных дорогах”).

Согласно статье 9 Закона “О дорожном движении” в компетенцию владельцев автомобильных дорог или уполномоченных ими органов в сфере дорожного движения принадлежит: компенсация расходов владельцам транспортных средств, если дорожно-транспортные происшествия произошли по причине неудовлетворительного эксплуатационного содержания автомобильных дорог.

Судами установлено, что органом государственного управления автомобильными дорогами общего пользования является территориальная служба автомобильных дорог, на балансе которой находятся все автомобильные дороги общего пользования в пределах региона.

Относительно возмещения морального и материального ущерба

В соответствии с частями первой-третьей статьи 22 Гражданского кодекса лицо, которому причинен ущерб в результате нарушения его гражданского права, имеет право на их возмещение. Ущерб возмещается в полном объеме, если договором или законом не предусмотрено возмещение в меньшем или большем размере.

Имущественный вред, причиненный неправомерными решениями, действиями или бездействием личным неимущественным правам физического или юридического лица, а также вред, причиненный имуществу физического или юридического лица, возмещается в полном объеме нанесшим его лицом. Лицо, причинившее вред, освобождается от его возмещения, если оно докажет, что ущерб причинен не по его вине (части первая и вторая статьи 1166 Гражданского кодекса).

С учетом обстоятельств дела суд по выбору потерпевшего может обязать лицо, нанесшее ущерб имуществу, возместить его в натуре (передать вещь того же рода и такого же качества, починить поврежденную вещь и т.д.) или возместить причиненный ущерб в полном объеме. Размер ущерба, подлежащего возмещению потерпевшему, определяется в соответствии с реальной стоимостью утраченного имущества на момент рассмотрения дела или выполнения работ, необходимых для восстановления поврежденной вещи (статья 1192 Гражданского кодекса).

Согласно части первой статьи 1167 Гражданского кодекса моральный ущерб, причиненный физическому или юридическому лицу неправомерными решениями, действиями или бездействием, возмещается лицом, его причинившим, при наличии его вины, кроме случаев, установленных частью второй этой статьи.

Размер возмещения морального (неимущественного) ущерба суд определяет в зависимости от характера и объема страданий (физических, душевных, психических и т.п.), которые понес истец, характер неимущественных потерь (их длительности, возможности восстановления и т.д.) и с учетом других обстоятельств. В частности, учитываются состояние здоровья потерпевшего, тяжесть вынужденных изменений в его жизненных и производственных отношениях, время и усилия, необходимые для восстановления предыдущего состояния. При этом суд должен исходить из основ разумности, взвешенности и справедливости.

Выводы Верховного суда

Рассмотрев материалы дела, Верховный суд выяснил, что повреждение автомобиля стало следствием бездействия Службы автомобильных дорог, которая не обеспечила надлежащего технического состояния дорожного покрытия.

Поэтому, по мнению суда, именно территориальная Служба автомобильных дорог должна возместить потерпевшему водителю материальный ущерб, причиненный бездействием Службы. К тому же суд согласился с мнением местных и апелляционных судов, которые указали, что служба автомобильных дорог должна также компенсировать водителю его моральный ущерб.

По результатам рассмотрения дела, Верховный суд согласился с правомерностью взыскания со Службы автомобильных дорог в пользу водителя имущественного ущерба в размере 233 тысяч грн и моральный ущерб в размере 30 тысяч грн. (Постановление от 26.01.2022 по делу №750/8507/18)

Таким образом, если вы попали в ДТП не по своей вине, а из-за ненадлежащего состояния автомобильных дорог, вы имеете право обратиться к владельцу или держателю дороги с требованием о возмещении материального ущерба и морального ущерба. Указанная в настоящей публикации правовая позиция Верховного суда подлежит применению судами при рассмотрении подобных дел.