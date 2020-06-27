Каждый пятый автомобиль, который пытались похитить с начала 2020 года, имел эмблему Toyota. На втором месте автомобили компании BMW, с показателем 19%

Замыкает тройку лидеров Mercedes-Benz с цифрой 16%. Об этом говорится в программе "Авто24" на 24 канале.

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По количеству угонов лидирует столица Украины и Киевская область, на которые приходится более чем половина случаев. За ними идут Харьковская, Одесская, Львовская и Днепропетровская области.

Большинство попыток угнать машину теперь происходит в дневное время между 8 утра и 4-мя часами дня. А сам пик угонов, с точки зрения сезонности, приходится на конец весны и лето с мая по август.

Поэтому чтобы уберечь свой автомобиль, эксперты советуют оснащать его сигнализациями и механическими противоугонными средствами.

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Японский Suzuki Jimny считается одним из лучших внедорожников в мире. Но британцы решили, что ему не хватает умения плавать. Компания Dutton решила превращать Suzuki в настоящие амфибии.

Бывает так, что ради маленькой детали для любимого авто, настоящие ценители готовы на большие жертвы. Так, один из коллекционеров оценил карбоновый чемодан от Nismo в 10 тысяч долларов.

Смотрите полный выпуск программы "Авто24":