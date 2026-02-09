Какой средний возраст импортируемых авто в Украине: инфографика

По данным Министерство внутренних дел Украины, в течение 2025 года в Украину импортировали 444 860 транспортных средств. Это на 17% больше, чем годом ранее, хотя показатель все еще примерно на треть ниже довоенного 2021 года, посчитали в Opendatabot.

Главное изменение - средний возраст нововвезенных авто уменьшился до 9 лет, что свидетельствует о постепенном "омоложении" импортного автопарка.

Украина и в дальнейшем живет на подержанных авто

Несмотря на рост общих объемов, структура импорта почти не изменилась. Более 70% завезенных машин - это авто с пробегом. В то же время по сравнению с 2021 годом, когда средний возраст импортируемых машин достигал 11 лет, нынешние 9 лет выглядят заметным шагом вперед.

На фоне массового импорта попадались и настоящие автомобильные раритеты. В 2025 году украинскую регистрацию получили даже мопед Honda Monkey 1967 года и классический Chevrolet Corvette 1971-го. Электросегмент тоже имеет своих "ветеранов" - старейшему электромобилю Peugeot iOn, пересекшему границу в прошлом году, уже 15 лет.

Электрокары - каждое четвертое импортируемое авто

Накануне возвращения налогов на ввоз электромобилей спрос на них был особенно высоким. В результате каждое четвертое транспортное средство, которое заехало в Украину в 2025 году, было электрическим. Всего импортировано 109 309 электрокаров - больше, чем дизельных авто, которых завезли 94 014 единиц.

Несмотря на это, бензиновые автомобили сохраняют общее лидерство - 195 059 импортируемых машин. Интересная деталь: из 504 люксовых авто, подпавших под налог на роскошь, половина оказалась электрической.

Кто лидер среди брендов и моделей

Самой популярной маркой среди импортируемых авто снова стал Volkswagen. Бренд удерживает первенство сразу в 20 областях страны. Исключения есть, но они скорее локальные: в Одесской области лидером стал BMW, в Черниговской и Донецкой - Renault, а в Херсонской области первое место неожиданно занял мото-бренд Spark.

Среди моделей абсолютным лидером импорта в 2025 году стала Tesla Model Y. Если же говорить исключительно об электромобилях, то доминирование еще заметнее: Tesla стала брендом №1 в 22 регионах Украины, уступив лишь в Закарпатской области Volkswagen и в Сумской - китайскому BYD.

Где регистрировали импортные авто

География регистраций остается традиционной. Почти каждое пятое импортированное транспортное средство получило украинские номера в Киеве - 80 425 авто. Второе место уверенно держит Львовщина с показателем 51 730 машин. В пятерку также вошли Киевская, Днепропетровская и Ровенская области.

Что это означает для рынка

Рост импорта, уменьшение среднего возраста авто и резкое усиление позиций электрокаров свидетельствуют о структурных изменениях на украинском авторынке. Несмотря на войну и экономические ограничения, рынок постепенно адаптируется, а интерес к современным и технологичных автомобилей только растет.