Электрический Suzuki Jimny дебютирует в трехдверном исполнении, и поначалу его будут продавать только в Европе. Позже появится удлиненный пятидверный вариант модели.

Первый электромобиль Suzuki Jimny появится в 2026 году. Новую версию внедорожника готовят, прежде всего, для европейского рынка. Первые подробности модели стали известны изданию Autocar.

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Внедорожник станет одной из моделей нового электрического семейства, ранее анонсированного руководителями Suzuki. Оно будет насчитывать более десятка разных электрокаров.

Новый Suzuki Jimny с электромотором дебютирует в Европе, ведь к тому времени будут введены строгие экономы Евро-7. Напомним, что сейчас внедорожник на европейском рынке не продается – его мотор не соответствует экостандартам, и готовится гибридная версия модели.

Первым дебютирует трехдверный электрокар Suzuki Jimny – его выпуск наладят в Японии. Удлиненная пятидверная модификация появится позже, и ее будут производить в Индии, как и бензиновый Jimny. Зрительно электромобиль будет отличаться дизайном передней части.

Отмечается, что переделать Suzuki Jimny в электрокар было довольно сложно, ведь поначалу "зеленый" вариант модели не планировался. В раме внедорожника мало места для аккумуляторной батареи.