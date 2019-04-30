Не доверяете придорожным кофейням и цените вкус особого кофе? Компания SEAT создала портативную кофеварку Handpresso, которая будет делать вам кофе, пока вы едете на работу.

Портативная кофеварка Handpresso уже потрясла водителей и кофеманов.

Читайте также: Индийский производитель авто Tata представил сразу четыре мощных авто: впечатляющие фото

По размерам она не больше, чем обычный термос. Поэтому водители смогут поставить ее на подстаканник и наслаждаться вкусным кофе в дороге.



Портативная кофеварка

В наборе к кофеварке идут: два стакана для эспрессо, специальный бокс для транспортировки, ложки и даже салфетки.



Компания SEAT создала портативную кофеварку

А заправлять Handpresso можно как капсулами, так и молотым кофе.

О французском автогиганте PSA Group, что готов поглотить Jaguar Land Rover, а также о том, как Lamborghini Aventador украсили двумя миллионами камней Swarovski – смотрите в программе Авто24: