В Китае запустили в продажу электрокроссовер с пожизненной гарантией и бесплатным ТО на два года.

Стартап Hengchi объявил стоимость своей первой серийной модели. Электрический кроссовер Hengchi 5 оценили в 26,7 тыс. долларов. Как способ привлечь покупателей молодой бренд предлагает ряд бесплатных сервисов, пишет CarNewsChina.

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Клиенты, сделавшие выбор в пользу китайской марки, получат машину с пожизненной гарантией. Она распространяется на всю конструкцию, включая самый дорогой элемент – батарею. Два плановых ТО ежегодно также входят в стоимость автомобиля.

Но и это еще не все. Также владелец получит бесплатную зарядную станцию для дома (вместе с установкой), бесплатную помощь на дорогах на весь срок службы машины и пять лет оплаченного доступа к интернету. Беспрецедентно щедрое предложение объясняется еще и тем, что материнская компания Evergrande, которая запустила бренд Hengchi, сейчас в долгах и вообще имеет в Китае не самую лучшую репутацию.

Hengchi 5 относится к сегменту средних кроссоверов с габаритами 4725х1925х1676 мм при колесной базе 2780 мм. В нем используется один электромотор мощностью 204 л.с. и 345 Нм с приводом на передние колеса. На разгон до 100 км/ч потребуется 7,8 секунды. Батарея – литий-железо-фосфатная, емкостью 72,8 кВт*ч. На одном заряде Hengchi 5 проезжает до 602 км по циклу CLTC.

На прикрытой сплошным стеклом передней панели есть два дисплея по 10,2 дюйма для водителя и правого пассажира. Между ними расположился экран медиасистемы диагональю 14,6 дюйма. Мультимедийная система подключается к интернету через сеть 5G и работает на операционной системе Baidu.

Отметим, что в конце 2020 года бренд Hengchi заявлял о цели стать крупнейшим производителем электромобилей в мире. С тех пор компания показала на фотографиях несколько прототипов, однако до серийного воплощения на сегодня дошел лишь один. Но с ним марка хочет выйти на уровень миллион машин ежегодно.