Электромобили Tesla оснащены инновационной системой видеонаблюдения. В Китае опасаются, что на камеры может попасть секретная информация.

В китайском курортном городке Бейдайх возле Пекина на два месяца запретили эксплуатацию всех моделей Tesla. Ограничения для электрокаров вступают в силу с 1 июля, сообщает агентство Reuters.

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Информацию подтвердили в полиции Бейдайхе, объяснив такое решение “национальными интересами”. Правоохранители будут строго следить за соблюдением запрета.

Дело в том, что именно в Бейдайхе каждое лето проходит большое собрание китайской коммунистической партии. Нередко там оговаривается тайная информация.

Запретили электромобили Tesla по простой причине – эти авто оснащены функцией видеонаблюдения Sentry Mode. Камеры постоянно снимают местность вокруг автомобиля, что помогает уберечь машину от угонщиков и вандалов, а также зафиксировать на видео момент ДТП.

Очевидно, в Китае опасаются, что в объективы камер попадет секретная информация. Tesla – американский автопроизводитель, поэтому существует риск, что данные получат спецслужбы США. Хотя Илон Маск неоднократно уверял, что все видео с камер китайских Tesla хранятся на местных серверах.

Это не первый подобный случай. Ранее электромобили Tesla уже не пускали в отдельные районы Чэнду во время визита китайского лидера Си Цзиньпина.