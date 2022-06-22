Електромобілі Tesla оснащені інноваційною системою відеоспостереження. У Китаї побоюються, що на камери може потрапити секретна інформація.

У китайському курортному містечку Бейдайху поблизу Пекіна на два місяці заборонили експлуатацію усіх моделей Tesla. Обмеження для електрокарів набирають чинності з 1 липня, повідомляє агентство Reuters.

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Інформацію підтвердили у поліції Бейдайху, пояснивши таке рішення "національними інтересами". Правоохоронці суворо стежитимуть за дотриманням заборони.

Справа в тому, що саме в Бейдайху щоліта відбуваються великі збори китайської комуністичної партії. Нерідко там обговорюється таємна інформація.

Заборонили електромобілі Tesla з простої причини — ці авто оснащені функцією відеоспостереження Sentry Mode. Камери постійно знімають місцевість навколо автомобіля, що допомагає вберегти машину від викрадачів і вандалів, а також зафіксувати на відео момент ДТП.

Очевидно, в Китаї бояться, що в об'єктиви камер потрапить секретна інформація. Tesla — американський автовиробник, тому існує ризик, що дані отримають спецслужби США. Хоча Ілон Маск неодноразово запевняв, що всі відео з камер китайських Tesla зберігаються на місцевих серверах.

Це не перший подібний випадок. Раніше електромобілі Tesla вже не пускали окремі райони міста Ченду під час візиту китайського лідера Сі Цзіньпіна.