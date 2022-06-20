Обсяги виробництва Tesla у Європі досягли 1000 електромобілів на тиждень. Йдеться про Гігафабрику 4 або "Гіга Берлін" на околицях німецької столиці, конвеєр якої був запущений цієї весни.

Перший завод Tesla у Європі почали будувати у 2019 році. У процесі компанія стикалася з різними проблемами та негативною реакцією місцевих екоактивістів, які змушували зупиняти роботу.

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До жовтня 2021 року четверту Гігафабрику нарешті добудували, і глава Tesla Ілон Маск закотив вечірку на дев'ять тисяч людей до її відкриття. Однак його довелося відкласти: були відсутні дозволи від місцевої влади, які вдалося отримати лише до весни 2022 року.

В результаті вийти на намічену на березень потужність підприємству вдалося лише зараз. Якщо з конвеєра стабільно сходитимуть по 1000 Model Y на тиждень, то за рік "Гіга Берлін" випускатиме близько 50 тисяч машин — це майже в 10 разів менше за максимальний обсяг, якого планується досягти.

При цьому, за даними Electrek, європейський завод вже зараз працює краще, ніж гігафабрика в Остіні, штат Техас. Справа в передових акумуляторах типу 4680, на які перейшов американський майданчик: вони коштують приблизно на 15 відсотків дешевше за "стандартні" і збільшують запас ходу на 16 відсотків, проте проблеми з їх наявністю обмежують темпи випуску електрокарів. Берлінська фабрика поки що використовує більш доступні блоки типу 2170, однак у майбутньому вона планує переключитися на новий формат.