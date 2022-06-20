Объемы производства Tesla в Европе достигли 1000 электромобилей в неделю. Речь идет о Гигафабрике 4 или "Гига Берлин" в окрестностях немецкой столицы, конвейер которой был запущен этой весной

Первый завод Tesla в Европе начали строить в 2019 году. В процессе компания сталкивалась с разными проблемами и негативной реакцией местных экоактивистов, заставлявших останавливать работу.

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К октябрю 2021 года четвертую Гигафабрику наконец-то достроили, и глава Tesla Илон Маск закатил вечеринку на девять тысяч человек к ее открытию. Однако его пришлось отложить: отсутствовали разрешения от местных властей, которые удалось получить только к весне 2022 года.

В результате выйти на намеченную на март мощность предприятию удалось только сейчас. Если с конвейера будут стабильно сходить по 1000 Model Y в неделю, то за год "Гига Берлин" будет выпускать около 50 тысяч машин — это почти в 10 раз меньше максимального объема, которого планируется достичь.

При этом, по данным Electrek, европейский завод уже сейчас работает лучше гигафабрики в Остине, штат Техас. Дело в передовых аккумуляторах типа 4680, на которые перешла американская площадка: они стоят примерно на 15 процентов дешевле "стандартных" и увеличивают запас хода на 16 процентов, однако проблемы с их наличием ограничивают темпы выпуска электрокаров. Берлинская фабрика использует более доступные блоки типа 2170, однако в будущем она планирует переключиться на новый формат.