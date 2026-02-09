Škoda анонсировала новый электрический кроссовер Epiq

Škoda подтвердила дебют серийной версии Epiq - компактного городского кроссовера с полностью электрической силовой установкой, который должен стать самой доступной BEV-моделью в истории бренда. Премьера запланирована на первую половину года, а сам автомобиль рассматривается как ключевой элемент стратегии Škoda по расширению электрического портфолио до 2026 года.

Epiq позиционируется в сегменте начального уровня, где сочетание цены, практичности и реального ежедневного запаса хода имеет решающее значение. На многих европейских рынках его стоимость будет сопоставима с Škoda Kamiq с двигателем внутреннего сгорания, что делает модель достаточно интересной как для электромобиля.

Стратегическая роль в модельной линейке

Škoda Epiq станет третьим полностью электрическим SUV бренда после Elroq и Enyaq и самой маленькой BEV-моделью в гамме. Именно на него возложена роль массового "электрического входа" для клиентов, которые ранее не рассматривали электромобиль из-за завышенной цены и существенных практических ограничений.

Модель является частью совместной программы Volkswagen Brand Group Core по развитию доступных электромобилей. В этом же сегменте появятся Cupra Raval, Volkswagen ID.Polo и ID.Cross, что позволяет группе максимально использовать эффект масштаба и унификацию компонентов.

Новая платформа MEB+

Epiq стал первой серийной Škoda, построенной на платформе MEB+. В отличие от классической MEB, она ориентирована на компактные электромобили и предусматривает передний привод. Такое решение позволило уменьшить массу, оптимизировать энергопотребление и значительно увеличить внутреннее пространство.

Габариты автомобиля близки к Kamiq, однако электрическая архитектура обеспечила лучшую компоновку салона. Багажник объемом 475 литров является одним из крупнейших в классе и превосходит бензиновый аналог на 75 литров. Максимальный объем при сложенных задних сиденьях достигает 1344 литров.

Силовые установки и запас хода

Škoda Epiq предложат в трех версиях мощности с двумя типами тяговых аккумуляторов.

Базовые версии Epiq 35 и Epiq 40 оснащаются аккумулятором LFP емкостью 38,5 кВт-ч, что делает их привлекательными с точки зрения долговечности и стоимости владения. Топовая версия Epiq 55 получила батарею NMC емкостью 55 кВт-ч и обеспечивает запас хода до 430 км по циклу WLTP.

Максимальная мощность зарядки постоянным током составляет до 133 кВт, что позволяет в старшей версии зарядить батарею с 10 до 80 процентов примерно за 23 минуты. Все модификации поддерживают зарядку переменным током мощностью 11 кВт.

Дизайн Modern Solid

Epiq стал первой серийной моделью Škoda, воплощающей дизайнерский язык Modern Solid. Она сочетает минимализм, массивные формы и акцент на функциональность. Ключевыми элементами стали Tech-Deck Face, характерная "линия Вулкан" на передней части и новая Т-образная световая сигнатура, которая впоследствии появится и на других моделях бренда.

Коэффициент аэродинамического сопротивления 0,275 является очень конкурентным для городского кроссовера и непосредственно влияет на энергоэффективность и запас хода.

Интерьер

Салон Epiq выполнен в минималистическом стиле с акцентом на горизонтальные линии и ощущение простора. В стандартной комплектации автомобиль получает 5,3-дюймовый экран приборов и 13-дюймовый центральный дисплей.

Три варианта отделки Design Selection используют переработанные материалы, в частности 100 процентов переработанного полиэстера для текстиля сидений. Традиционные решения Simply Clever дополнены новыми элементами, в частности компактной сумкой для зарядных кабелей в багажнике.

Рыночное значение

Škoda Epiq четко ориентирован на массового европейского покупателя, для которого электромобиль должен быть не альтернативой, а прямой заменой автомобилю с ДВС. По совокупности параметров - цена, пространство, быстрая зарядка и узнаваемый дизайн - модель может стать одним из ключевых драйверов электрификации бренда в ближайшие годы.