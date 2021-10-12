Завтра заработают еще 23 комплекса автофиксации нарушений ПДД. Общее количество приборов контролирующих скорость превысит 200 единиц.

Пока законность деятельности камер автофиксации рассматривает Конституционный Суд, полиция увеличивает количество приборов на дорогах. С завтрашнего дня на дорогах Украины будет работать 201 комплекс автофиксации.

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С 13 октября на автомобильных дорогах городов Кременчуг, Черкассы, Луцк, Львов и Винницкой, Волынской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Ровенской, Черниговской областей заработают приборы автоматической фиксации превышений установленной скорости. Об этом сообщил первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Расположение приборов:

г. Кременчуг (1 прибор контроля "КАСКАД")

274 квартал, 4 направление прибора просп. Полтавский.

г. Черкассы (1 прибор контроля "КАСКАД")

просп. Химиков, 50 направление прибора ул. Черновола.

г. Луцк (4 прибора контроля “КАСКАД”)

ул. Вячеслава Чорновола, 17 направление прибора ул. Петра Маха.

ул. Ковельская, 144 направление прибора ул. Старицкого.

ул. Ковельская, 147 направление прибора ул. Лескова.

ул. Конякина, 18-а направление направления прибора ул. Киверцовская.

г. Львов (3 прибора контроля “КАСКАД”)

вул. Стрийская, 292 направление направления прибора ул. Иоанна Павла II.

ул. Василия Стуса, 39 направление прибора просп. Красной Калины.

ул. Шевченко, 313 направление прибора ул. Ивана Величковского.

Винницкая область (1 прибор контроля "КАСКАД")

на 346 км+261 автодороги М-30 направление г. Хмельницкий.

Волынская область (1 прибор контроля "КАСКАД")

на 19 км+098 автодороги Н-22 направление г. Владимир-Волынский.

Донецкая область (5 приборов контроля "КАСКАД")

на 651 км+922 автодороги М-03 направление г. Славянск.

на 621 км+111 автодороги М-14 направление С. Камышеватое.

на 681 км+488 автодороги Н-08 направление г. Мариуполь.

на 6 км+817 автодороги Н-20 направление г. Краматорск.

на 183 км+107 автодороги Н-20 направление г. Мариуполь.

Запорожская область (3 прибора контроля "КАСКАД")

на 279 км+345 автодороги М-18 в направлении г. Запорожье.

на 276 км+252 автодороги М-18 в направлении г. Харьков.

на 263 км+637 автодороги М-18 в направлении г. Запорожье.

Николаевская область (1 прибор контроля "КАСКАД")

на 191 км+346 автодороги Н-24 в направлении г. Николаев.

Ровенская область (2 прибора контроля "КАСКАД")

на 340 км+202 автодороги М-06 в направлении с. Панталия.

на 371 км+971 автодороги М-06 в направлении г. Львов.

Черниговская область (1 прибор контроля "КАСКАД")