Завтра заработают еще 23 комплекса автофиксации нарушений ПДД. Общее количество приборов контролирующих скорость превысит 200 единиц.

Пока законность деятельности камер автофиксации рассматривает Конституционный Суд, полиция увеличивает количество приборов на дорогах. С завтрашнего дня на дорогах Украины будет работать 201 комплекс автофиксации.

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С 13 октября на автомобильных дорогах городов Кременчуг, Черкассы, Луцк, Львов и Винницкой, Волынской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Ровенской, Черниговской областей заработают приборы автоматической фиксации превышений установленной скорости. Об этом сообщил первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Расположение приборов:

г. Кременчуг (1 прибор контроля "КАСКАД")

  • 274 квартал, 4 направление прибора просп. Полтавский.

г. Черкассы (1 прибор контроля "КАСКАД")

  • просп. Химиков, 50 направление прибора ул. Черновола.

г. Луцк (4 прибора контроля “КАСКАД”)

  • ул. Вячеслава Чорновола, 17 направление прибора ул. Петра Маха.
  • ул. Ковельская, 144 направление прибора ул. Старицкого.
  • ул. Ковельская, 147 направление прибора ул. Лескова.
  • ул. Конякина, 18-а направление направления прибора ул. Киверцовская.

г. Львов (3 прибора контроля “КАСКАД”)

  • вул. Стрийская, 292 направление направления прибора ул. Иоанна Павла II.
  • ул. Василия Стуса, 39 направление прибора просп. Красной Калины.
  • ул. Шевченко, 313 направление прибора ул. Ивана Величковского.

Винницкая область (1 прибор контроля "КАСКАД")

  • на 346 км+261 автодороги М-30 направление г. Хмельницкий.

Волынская область (1 прибор контроля "КАСКАД")

  • на 19 км+098 автодороги Н-22 направление г. Владимир-Волынский.

Донецкая область (5 приборов контроля "КАСКАД")

  • на 651 км+922 автодороги М-03 направление г. Славянск.
  • на 621 км+111 автодороги М-14 направление С. Камышеватое.
  • на 681 км+488 автодороги Н-08 направление г. Мариуполь.
  • на 6 км+817 автодороги Н-20 направление г. Краматорск.
  • на 183 км+107 автодороги Н-20 направление г. Мариуполь.

Запорожская область (3 прибора контроля "КАСКАД")

  • на 279 км+345 автодороги М-18 в направлении г. Запорожье.
  • на 276 км+252 автодороги М-18 в направлении г. Харьков.
  • на 263 км+637 автодороги М-18 в направлении г. Запорожье.

Николаевская область (1 прибор контроля "КАСКАД")

  • на 191 км+346 автодороги Н-24 в направлении г. Николаев.

Ровенская область (2 прибора контроля "КАСКАД")

  • на 340 км+202 автодороги М-06 в направлении с. Панталия.
  • на 371 км+971 автодороги М-06 в направлении г. Львов.

Черниговская область (1 прибор контроля "КАСКАД")

  • на 11 км+903 автодороги Н-27 в направлении г. Мена.