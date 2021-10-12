Завтра заработают еще 23 комплекса автофиксации нарушений ПДД. Общее количество приборов контролирующих скорость превысит 200 единиц.
Пока законность деятельности камер автофиксации рассматривает Конституционный Суд, полиция увеличивает количество приборов на дорогах. С завтрашнего дня на дорогах Украины будет работать 201 комплекс автофиксации.
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С 13 октября на автомобильных дорогах городов Кременчуг, Черкассы, Луцк, Львов и Винницкой, Волынской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Ровенской, Черниговской областей заработают приборы автоматической фиксации превышений установленной скорости. Об этом сообщил первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.
Расположение приборов:
г. Кременчуг (1 прибор контроля "КАСКАД")
- 274 квартал, 4 направление прибора просп. Полтавский.
г. Черкассы (1 прибор контроля "КАСКАД")
- просп. Химиков, 50 направление прибора ул. Черновола.
г. Луцк (4 прибора контроля “КАСКАД”)
- ул. Вячеслава Чорновола, 17 направление прибора ул. Петра Маха.
- ул. Ковельская, 144 направление прибора ул. Старицкого.
- ул. Ковельская, 147 направление прибора ул. Лескова.
- ул. Конякина, 18-а направление направления прибора ул. Киверцовская.
г. Львов (3 прибора контроля “КАСКАД”)
- вул. Стрийская, 292 направление направления прибора ул. Иоанна Павла II.
- ул. Василия Стуса, 39 направление прибора просп. Красной Калины.
- ул. Шевченко, 313 направление прибора ул. Ивана Величковского.
Винницкая область (1 прибор контроля "КАСКАД")
- на 346 км+261 автодороги М-30 направление г. Хмельницкий.
Волынская область (1 прибор контроля "КАСКАД")
- на 19 км+098 автодороги Н-22 направление г. Владимир-Волынский.
Донецкая область (5 приборов контроля "КАСКАД")
- на 651 км+922 автодороги М-03 направление г. Славянск.
- на 621 км+111 автодороги М-14 направление С. Камышеватое.
- на 681 км+488 автодороги Н-08 направление г. Мариуполь.
- на 6 км+817 автодороги Н-20 направление г. Краматорск.
- на 183 км+107 автодороги Н-20 направление г. Мариуполь.
Запорожская область (3 прибора контроля "КАСКАД")
- на 279 км+345 автодороги М-18 в направлении г. Запорожье.
- на 276 км+252 автодороги М-18 в направлении г. Харьков.
- на 263 км+637 автодороги М-18 в направлении г. Запорожье.
Николаевская область (1 прибор контроля "КАСКАД")
- на 191 км+346 автодороги Н-24 в направлении г. Николаев.
Ровенская область (2 прибора контроля "КАСКАД")
- на 340 км+202 автодороги М-06 в направлении с. Панталия.
- на 371 км+971 автодороги М-06 в направлении г. Львов.
Черниговская область (1 прибор контроля "КАСКАД")
- на 11 км+903 автодороги Н-27 в направлении г. Мена.