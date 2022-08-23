Компания Shelby American представила 1300-сильный фастбэк GT500 Code Red.

Он создан на базе обычного Mustang Shelby GT500, но вместо приводного нагнетателя оснащен двумя турбокомпрессорами.

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Источником вдохновения для инженеров стал одноименный экспериментальный "Мустанг" 2008 года. Двухдверка выйдет крохотной серией в 30 экземпляров и будет стоить от 209 995 долларов.

В 2010 году Shelby American при поддержке Nelson Racing Engines создала один из самых экстремальных "Мустангов" в истории – GT500 Code Red. Фастбэк получил двигатель V8 5.4 с турбокомпрессорами Turbonetics и двойную топливную систему, которая позволяла ему работать на обычном и гоночном топливе.

Цену подкрепляет значительный перечень наработок. К примеру, двигатель GT500 Code Red полностью собран вручную, оснащен двумя турбокомпрессорами Xona 7869S, новой топливной системой и блоком управления.

Электроника сама регулирует мощность в зависимости от содержания этанола в топливе, причем максимальная отдача доступна только на смеси E85. К тому же у Code Red есть настраиваемый “антибукс”, режим для драга и продвинутый лаунч-контроль.

Также машине достались стабилизаторы Ford Performance, усиленные полуоси и регулируемые по высоте пружины. Заодно перекалиброваны амортизаторы MagneRide и добавлены пластины для регулировки развала. Капот, передний сплиттер и антикрыло сделаны из углепластика.