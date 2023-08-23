Краска металлик, новый двигатель, светодиодные фары и удобный салон - о такой "второй" жизни этот 33-летний ЗиЛ-130 и мечтал даже после выхода с конвейера.

Автомобиль был переработан в городе Камень-Каширский Волынской области. Авто24 узнало подробности тюнинга этого грузовика.

Как оказалось, этот ЗИЛ-130 годами стоял без дела во дворе бывшего владельца. Автомобиль выкупили для собственных нужд – в хозяйстве такой грузовик крайне необходим. В порядок машину доводили долго и вдохновенно. Сделали "куколку".

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Оригинальными остались рама, коробка кузова задней разгрузки, гидроцилиндр подъема. Кабина также визуально в чертах заводская, но уже другая. Впрочем, здесь все остальное, сделанное своими руками, переработанное и немного тюнингованное.

Автомобиль, имеющий на спидометре 33 000 километров пробега (не скрученных, а действительно пройденных), претерпел коренные изменения. В моторной нише вместо карбюраторного восьмицилиндрового V-образного двигателя на 150 л.с. (бензин А-76), с аппетитом потреблявший 32 л на сотню километров пробега, поставили рядную четырехцилиндровую дизельную Andoria примерно такой же мощности, но более экономичную.

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Проводку всю заменили. Приборы освещения тоже подобрали другие. Они хорошо вписались в переднюю панель на привычные места, но с более современным световым потенциалом. Задние плафоны габаритов, поворотов, номерного знака, стоп-сигналы также заменили, что придало самосвалу стильную внешность. По бокам поставили катафоты.

Кабину стандартного голубовато-белого цвета перекрасили. Для основной поверхности был взят ультрамариновый металлик.

Передняя панель с радиаторной решеткой и блоком фар вместо белого цвета получила серебристый металлик.

Теперь визуально это "сто тридцатый", хотя на самом деле – современный грузовой автомобиль. Несколько необычный вида придают кронштейны больших зеркал, но они хорошо вписались в общий внешний вид и дают гораздо лучший задний обзор, чем в оригинальных зеркалах.

Что касается салона и его отделки, то вместо кресла водителя и пассажирского диванчика по формуле 1+2 поставили два спортивных кресла Pilot с регулировкой по высоте плюс место водителя с памятью положения. Вместо простенькой внутренней облицовки из прессованного картона прибегли к тканевой прошивке.

Правда, эту обивку заказывали у специалистов. Ткань с подкладкой прошита ровными строчками и узорами в виде ромбов. Это придало салону не только комфорт, но и приятный вид. Все боковины на дверях, боковых, задних стенках и на потолке – в таком же исполнении.

А вот приборная панель здесь оригинальна, как и руль. Однако отличие от классического 130-го все-таки есть: водителю самосвала сейчас не нужно прилагать мускульные усилия вождения, поскольку новый владелец поставил сюда гидроусилитель руля, чего в заводской версии не было.

Сейчас потребность в самосвале отпала, и его решено продать в хорошие руки и выставили на продажу на платформе auto.ria. Цена очень даже демократична для такого уровня тюнинга – $11600.

Автомобиль при бережном отношении может прослужить новому хозяину еще не одно десятилетие. Часть вырученных от продажи средств семья планирует отправить в помощь ВСУ