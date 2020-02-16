Б/у Skoda Fabia часто можно встретить на наших дорогах в качестве такси. Поэтому она достаточно крепкая маши на.

Выпуск Skoda Fabia Mk1 стартовал в 1999 году. Автомобиль, разделяющий платформу и агрегатную базу с Volkswagen Polo и SEAT Ibiza, был дешевле своих ближайших родственников и практически не отличался от них надежностью и качеством изготовления. Он привлекал клиентов разнообразием кузовов, моторов и комплектаций. В результате Skoda Fabia первого поколения продержался на конвейере до 2007 года и вышел на пенсию, оставив в наследие более 1,5 млн. выпущенных экземпляров.

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Хетчбек и универсал – самые популярные типы кузовов

Skoda Fabia – дороже конкурентов

Сейчас можно купить Шкода Фабия с украинской пропиской за 3500-7000 долларов.

Найти Skoda Fabia со сверхнадежным атмосферным дизелем непросто

Выбор мотора для Skoda Fabia

Наиболее популярные двигатели для автомобилей с Европы – 1,9-литровые дизеля. Наиболее надежным долговечным и неприхотливым из них является атмосферный дизель мощностью 64 л.с. (маркировка ASY). Но платить за завидную надежность и экономичность Фабиа с таким мотором обязана динамическими показателями – разгон до первой сотни занимает целых 18,6 с.

Большинство Фабий на еврономерах оборудованы наддувными дизельными моторами

Турбированные дизельные моторы более динамичны, но имеют ряд других недостатков. Нормальный ресурс турбокомпрессора – 150-200 тыс. км пробега. Реставрация этого узла обходится в 400-600 долларов. Следует учитывать, что турбодизельные моторы требовательны к качеству масла и очень болезненно реагируют на его несвоевременную замену.

Устанавливались на Skoda Fabia первого поколения и дизеля объемом 1,9 л. с насос-форсунками (маркировка ATD и ASZ). Был популярен в Европе и трехцилиндровый дизельный мотор объемом 1,4 л. Он тоже был оборудован системой впрыска с насос-форсунками (маркировка AMF). Данная топливная система очень требовательна к качеству дизеля. Заправка низкокачественным топливом на бюджетных украинских АЗС может дорого обойтись: одна новая насос-форсунка стоит 500-600 долларов. Трудоемкой и затратной также является работа по замене насос-форсунок – в автосервисе за нее придется отдать как минимум 150-200 долларов.

Дизельные моторы с насос-форсунками требуют качественного топлива и дорогого высококвалифицированного обслуживания

Малокубатурные опасности Skoda Fabia

Присутствуют среди Шкода Фабия первого поколения и предложения с бензиновыми моторами. Наиболее распространенные – с объемом 1,2 л. и 1,4 л. Первый малообъемный 3-цилиндровый двигатель бывает как с двумя, так и с четырьмя клапанами на цилиндр (маркировки AWY и AZQ соответственно). Многие специалисты считают их конструкцию неудачной. Цепной привод ГРМ требует вмешательств уже после 100-150 тыс. км. Бюджет на замену цепи со всеми звездочками, натяжителями и успокоителями достигает 250-300 долларов. Также к недостаткам моторов объемом 1,2 л. причисляют небольшой моторесурс (до 250-300 тыс. км) и конструкционные особенности, сильно усложняющие капитальный ремонт двигателя.

Мотор объемом 1,2 л с цепным приводом ГРМ специалисты называют неудачным

Моторы объемом 1,4 л. имеют ременной привод ГРМ, который требует плановой замены раз в 90 тыс. км. Бюджет такого мероприятия - 100-150 долларов. К характерным особенностям двигателя 1,4 л можно отнести разве что повышенный расход масла после 250-300 тыс. км пробега. В остальном, бензиновые моторы этого объема (как восьми, так и 16-клапанные) хорошо себя зарекомендовали.

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Еще одним минусом малообъемных бензиновых моторов называют небольшой ресурс сцепления - даже для не слишком динамичного старта нужны высокие обороты двигателя, что негативно сказывается на долговечности диска сцепления. На Фабиях с мотором 1,2 л. сцепление служит 60-80 тыс. км, а на остальных моторах, включая дизельные, оно способно прожить около 100-120 тыс. км.

У малокубатурного мотора ресурс сцепления меньше

Автоматические коробки передач на Skoda Fabia встречаются крайне редко – подавляющее большинство Фабий оборудованы механическими коробками передач. Проблемы с ними могут возникнуть лишь при длительной эксплуатации с сильно изношенным сцеплением.

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Сильные стороны Skoda Fabia: подвеска и кузов

Подвеска даже в суровых украинских реалиях способна без существенных вмешательств выхаживать по 100-120 тыс. км. После чего желательно заменить передние и задние амортизаторы, сайлетблоки задней балки, сайлетблоки передних рычагов и шаровые опоры. Суммарный бюджет на замену всех вышеперечисленных деталей ходовой части – 200-300 долларов. Самые слабые детали подвески, которые требуют более частой замены – втулки и тяги переднего стабилизатора. Они имеют ресурс около 50 тыс. км и стоят 40-60 долларов.

Электрика на Шкода Фабия крайне редко доставляет неприятности, даже невзирая на столь солидный возраст автомобиля. Диагностику всех электронных систем можно производить даже самостоятельно, используя прибор Vag-Com или его русифицированную версию “Вася Диагност”, которые стоят около 40 долларов.

Хорошая коррозионная стойкость – огромное преимущество старых Skoda Fabia

Кузов Skoda Fabia неплохо защищен от коррозии. При покупке особое внимание следует уделить днищу, порогам, аркам колес, нижней части двери багажника и местам крепления дверных ручек. Если в указанных точках коррозия отсутствует – найти ее в других местах будет практически невозможно.

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Резюме Авто24

Несмотря на то, что Skoda Fabia немного дороже своих одноклассников, она является достаточно надежным и недорогим в содержании автомобилем. К тому же Фабия имеет очень хороший запас ликвидности.