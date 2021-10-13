Аналитики назвали топ-10 самых продаваемых авто в 2020 году.

Паника вокруг COVID-19 внесла свои коррективы, но это больше касалось количества проданных авто. Позиции в рейтинге также меняются – популярность кроссверов растет во всем мире. Рейтинг популярности опубликовало издание AutoExpress.

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Toyota Corolla: 1 150 000 продаж

Corolla была самым продаваемым автомобилем в мире в 2019 году, и в 2020 году она удержала первенство. Даже несмотря на то, что продажи упали на 8% в годовом исчислении. Во многом этот успех связан с популярностью автомобиля в США, несмотря на снижение интереса к седанам в целом.

Toyota RAV4 1 070 000 продаж

Второе место в мировых продажах занимает еще одна Toyota – внедорожник RAV4. Благодаря росту продаж внедорожников среднего размера модель демонстрирует рост продаж на 10% в годовом исчислении и сокращает разрыв с Corolla. Низкие эксплуатационные расходы, плавность хода и смелый стиль способствуют успеху, а новый гибридный вариант расширяет привлекательность RAV4.

Honda CR-V: 885 000 продаж

Еще один японский внедорожник в топе – Honda CR-V: в 2020 году было продано 885 000 единиц. Как и RAV4, CR-V входит в класс больших семейных внедорожников – самый популярный в мире сегмент, в котором он занимает 12% от общей доли рынка. CR-V хорошо сделан, практичен и хорошо оборудован.

Nissan Sentra: 705 000 продаж

Он занимает тот же сегмент, что и продаваемая Corolla, было продано 705 000 единиц Sentra при общем объеме продаж 5,1 миллиона. Продажи Sentra выросли на 3% в сравнении с предыдущим годом, несмотря на общее падение продаж компактных седанов на 14%.

Toyota Camry: 635 000 продаж

Toyota Camry замыкает пятерку лидеров среди японских автомобилей с 635 000 продаж. Camry – более крупный седан, чем Corolla, который занимает 20% рынка в классе D. Как и Corolla, Camry очень популярна среди покупателей в США благодаря просторному салону и высокой надежности.

Ford F-150: 620 000 продаж

Проведя много лет на вершине, Ford F-150 остается одним из самых продаваемых автомобилей в мире. В 2020 году он потерял две строчки рейтинга, опустившись на 6-е место с 4-го. Не удивительно, что F-150 чрезвычайно успешный на рынке США – он является самым продаваемым автомобилем Америки с 1980 года благодаря сочетанию практичности, комфорта и доступности.

Honda Civic 560 000 продаж

Honda Civic конкурирует в классе, в котором доминируют вышеупомянутые Toyota Corolla и Nissan Sentra, в прошлом году его продажи упали на 17%. Тем не менее, Honda продала 560 000 единиц, что позволило ей с легкостью войти в десятку лучших. Внешний вид, возможно, не всем по душе, но мощные двигатели и практичность Civic оказались популярными среди автомобилистов во всем мире.

Honda HR-V 560 000 продаж

HR-V является третьим автомобилем Honda в этом списке в классе компактных внедорожников. В прошлом году этот сегмент продемонстрировал одни из лучших показателей: общий объем продаж снизился всего на 1%. Однако продажи HR-V упали на 11%, ведь покупатели ждут запуска совершенно новой модели с гибридным двигателем в этом году. Несмотря на это, нынешний HR-V предлагает хорошее соотношение цены и качества и большое количество места.

Chevrolet Silverado: 500 000 продаж

Chevrolet Silverado – один из двух американских пикапов, которые вошли в десятку лучших в этом году. Silverado долгое время уступал Ford F-150 по чистым объемам продаж, но при продажах в 500 000 единиц он догоняет показатели продаж за 2019 год, когда у F-150 был спад. Как и Ford, Chevrolet отличается стоимостью, размером и прочностью, что делает его фаворитом среди американских покупателей.

Honda Accord: 500 000 продаж

С 500 000 продаж в прошлом году он занимает второе место после Toyota Camry в классе больших седанов и предлагает отличный дизайн и "начинку". Однако, как и в случае с большинством бестселлеров этого года, продажи Accord значительно выросли по сравнению с предыдущим.